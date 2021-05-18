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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطوط الجوية التونسية تستأنف رحلاتها الى ليبيا بعد انقطاع منذ 2014

صدى البلد

أعلنت الخطوط الجوية التونسية الثلاثاء استئناف رحلاتها إلى ليبيا اثر انقطاع دام سبع سنوات لتكون بذلك أول شركة طيران أجنبية تتخذ قرار تسيير طائرات إليه.

وكانت آخر رحلة للشركة التونسية إلى ليبيا في أغسطس 2014.

وهبطت رحلتان الاثنين في مطاري طرابلس وبنغازي في شرق ليبيا ورش رجال الإطفاء الليبيون الطائرتين بالمياه ترحيبا بهما، حسب الادارة المركزية للاتصال والعلاقات الخارجية.

وبذلك صارت الخطوط التونسية أول شركة طيران أجنبية تعود الى سالف نشاطها في ليبيا بعد تحسن الوضع السياسي في البلاد.

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وكانت الشركات الليبية هي التي تقوم بالرحلات الجوية الدولية إلى تونس واسطنبول والإسكندرية، لكن ليس لديها الإذن لدخول المجال الجوي الأوروبي.

ابتداء من الإثنين، تؤمن الخطوط التونسية خمس رحلات أسبوعيا ألى ليبيا بمعدل ثلاث رحلات إلى طرابلس ورحلتين إلى بنغازي مع إمكانية زيادة عدد الرحلات ليعود إلى مستوياته السابقة أي بمعدل رحلة يومية خلال الأشهر القادمة، حسب المصدر.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قام بزيارة الى ليبيا منتصف مارس  لدعم الحكومة الجديدة إثر تسلمها السلطة.

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