اختاري اللى يناسبك.. 5 أقنعة من القهوة للبشرة

القهوة للبشرة

من المعروف أن القهوة منشط الصباح لمعظم الناس ، ومن المعروف أنها تنعش عقلك وجسمك. ما لا يعرفه الناس هو أنه يصنع المعجزات للبشرة. تعتبر القهوة مقشرًا رائعًا وتساعد أيضًا في زيادة تدفق الدم مما يقلل من حب الشباب والسيلوليت وحتى علامات التمدد. تعتمد فوائد عبوة القهوة على حقيقة أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تقتل الخلايا الميتة وتزيل الشوائب ، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وإشراقًا،وفقا لما نشره موقع هيلثي إليك أفضل أقنعة الوجه بالقهوة.





1. حزمة القهوة للوجه متوهجة



يحتوي هذا القناع على مادة الكافيين مع بعض حمض اللاكتيك الموجود في الحليب النقي لتقشير وإزالة الشوائب من الجلد لإعطاء الوجه توهجًا.

ماذا تحتاج:

مسحوق القهوة 1 ملعقة كبيرة

الحليب النقي- ملعقة ونصف

كيفية صنع حزمة القهوة والحليب للوجه:

اخلطي مسحوق القهوة مع الحليب الخام.

ضع حزمة الوجه هذه على الوجه والرقبة بعد تنظيفهما.

اتركيه على وجهك لمدة 10-15 دقيقة ، ثم اغسليه بالماء البارد.

افعل هذا مرتين في الأسبوع.





2. عبوة قهوة للوجه لتفتيح البشرة

يزيل محتوى فيتامين سي الموجود في الكركم البهتان من الجلد ويفتح البقع الداكنة بينما تساعد أحماض ألفا هيدروكسي أو AHA في الزبادي على تقليل حب الشباب وتغذية البشرة أيضًا. يمنحك هذا أيضًا بشرة متوهجة.

ماذا تحتاج:

مسحوق القهوة - ملعقة واحدة

ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقة الزبادي

كيفية صنع حزمة القهوة هذه من أجل الإنصاف:

اخلطي مسحوق القهوة واللبن والكركم.

يقلب جيدًا لجعله خاليًا من التكتلات.

الآن ، ضعيه على الوجه المطهر والرقبة.

اتركه لمدة 20 دقيقة للسماح له بالجفاف.

ثم اغسله بالماء العذب.

افعل هذا مرتين في الأسبوع.

3. عبوة قهوة للوجه لإزالة البثور

تتمتع القرفة بخصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا ، وهي عنصر مثبت في علاج البشرة المعرضة لحب الشباب. يساعد زيت جوز الهند بشكل فعال في إزالة الشوائب بينما تزيل القهوة خلايا الجلد الميتة التي تسبب حب الشباب.

ماذا تحتاج:

مسحوق القهوة على ملعقة كبيرة

زيت جوز الهند - نصف ملعقة كبيرة

مسحوق القرفة ـ ربع ملعقة شاي

كيفية صنع قناع الوجه هذا:

اخلطي مسحوق القهوة وزيت جوز الهند ومسحوق القرفة لعمل عجينة.

ثم ضعيه على الوجه بعد تنظيفه.

الآن ، اشطفيه بالماء العذب بعد حوالي 20 دقيقة.

ضع المرطب لجعل البشرة ناعمة

القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.



4. علبة قهوة لإزالة الاسمرار



يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون والكافيين في إزالة السمرة وتفتيح البشرة ، مما يمنحك بشرة متوهجة.

ماذا تحتاج:

مسحوق القهوة - ملعقة واحدة

عصير ليمون -1 ملعقة كبيرة

كيفية صنع حزمة القهوة هذه:

اخلطي مسحوق القهوة وعصير الليمون.

قلبي جيدًا حتى يصبح المعجون خاليًا من التكتلات.

يوضع على الوجه والرقبة بعد تنظيفهما.

اشطفه بالماء البارد بعد حوالي 15 دقيقة.

يتم ذلك مرتين في الأسبوع.

5. عبوة قهوة للوجه لعلاج حب الشباب



يساعد الزنك الموجود في دقيق الجرام في محاربة البثور. الصبار مادة ممتازة مضادة للبكتيريا تساعد في إزالة البكتيريا المسببة لحب الشباب.

ماذا تحتاج:

ثلاث ملاعق صغيرة مسحوق القهوة

طحين جرام - ملعقة واحدة

ثلاث ملاعق عسل

زيت اساسي

جل الصبار -2 ملاعق

كيفية صنع حزمة القهوة هذه:

اخلطي المكونات في وعاء.

ضع حزمة الوجه هذه على الوجه النظيف.

ثم اتركه لمدة 15 دقيقة.

اشطفه بالماء الدافئ.

افعل هذا يوميا.



قناع القهوة لشد البشرة

إلى جانب الفوائد المختلفة لماسك القهوة ، تتمتع القهوة بخصائص مضادة للشيخوخة تساعد في الحفاظ على بشرة متينة يجعل البشرة تبدو أصغر سنا.

ماذا تحتاج:

مسحوق القهوة - ملعقة واحدة

ملعقة عسل

الزبادي- ملعقة كبيرة

كيفية صنع علبة العسل والقهوة:

اخلطي مسحوق القهوة واللبن والعسل في وعاء.

ثم ضعي هذا القناع على الوجه النظيف.

الآن ، اتركه لمدة 20 دقيقة.

دلكي وجهك لمدة 2-3 دقائق أثناء شطفه بالماء البارد.

افعل هذا مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

قبل استخدام حزم أو أقنعة الوجه المذكورة أعلاه على الجلد ، تأكد من عدم وجود حساسية من القهوة أو أي مكونات أخرى. تشمل بعض أعراض الحساسية الاحمرار والطفح الجلدي على الجلد والحكة.