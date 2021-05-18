الإيسيسكو تعلن إعداد دراسة حول مستقبل المتاحف والعمل المتحفي بعد جائحة كورونا

فى اليوم العالمى للمتاحف

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أنها ستقوم بإعداد دراسة شاملة عن مستقبل المتاحف والعمل المتحفي، وسيناريوهات التعامل معها حال استمرار جائحة كورونا.

يأتى هذا ، في ظل ما فرضته من مهن جديدة، ومدى استيعاب وحاجة المتاحف لهذه المهن، وخاصة الرقمية منها، ودور التكنولوجيا الحديثة في إدارة المتاحف والحفاظ على التراث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشارت المنظمة في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف إلى أن المنظمة أطلقت عدة مبادرات، من ضمنها برنامجها لدعم المتاحف المتضررة جراء الجائحة بقيمة مليون دولار، حيث تقدم للحصول على هذا الدعم ما يزيد على 20 متحفاً من الدول الأعضاء.



وبينت بهذه المناسبة أنها خصصت دعمًا مالياً للمتاحف والمواقع التراثية التي تضررت جراء انفجار بيروت وفيضانات السودان العام الماضي، مبرزة أنها تشارك حاليًا في إنشاء متحف التراث المغربي غير المادي في مدينة مراكش المغربية.