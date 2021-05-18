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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على مخاطر القيادة تحت تأثير الحالة النفسية للسائق

صدى البلد

أكد خبراء السيارات و مدربي القيادة علي أهمية الحالة بأن الحالة العاطفية أو النفسية للسائق أو السائقة تؤثر بشكل كبير على قيادة السيارة حيث في حاجة عدم التزانها يؤدى إلى نتائج سلبية ومدمرة أثناء القيادة سواء للرجل أو المرأة .

 

و ينصح خبراء السيارات ومدربي القيادة بعدم قيادة السيارة عندما تكون حالتك العاطفية والنفسية في حاجة سيئة، حيث يجب أن لايلجأ الرجل أو المرأة لقيادة السيارة اذا كانا يشعران بالعصبية المفرطة و الغضب والحزن الشديد ين والشعور بالاحباط،

 

وتابع خبراء السيارات أيضا بأن الحالة العاطفية غير الطبيعية تؤدي الى تشريد ذهن وانتباه السائق أو السائقة وينشأ عن هذا العديد من المخاطر أثناء القيادة تحت حالة عاطفية سلبية ، وخاصة العصبية والغضب. 

 

حيث يقدم موقع صدي البلد الإخباري بعض المخاطر التي قد يتعرض لها السائق تحت تأثير حالتة العاطفة السيئة:

 

1 - الحالة العاطفية السلبية تأخذ منك القدرة على تقدير مسافة الأمان مع السيارة الأمامية وغياب الدقة في استخدام الفرامل.

 

2 -  يؤدي ذلك الى الميل بشكل عفوي الى ممر آخر للسيارات وهذا قد يتسبب في الاصطدام مع سيارة مسرعة قادمة من نفس الممر وفوجىء بدخلولك غير المتوقع.

 

3- يتسبب في اجتياز شارة المرور الحمراء والتسبب اما بالاصطدام مع سيارة أخرى أو شخص يقطع الطريق.

 

4- عدم الانتباه الى اللوحات وبخاصة اللوحة التي تدل على وجود مدارس في المناطق التي تمر بها.

 

5 - خبط أحد المارة بسبب عدم تخفيف السرعة قبل الوصول الى ممر العبور الخاص بالمشاة.

 

6 - الفشل في الاستخدام الصحيح للمرايا في السيارة.

 

7 - عدم القدرة على المناورة للوقوف في المكان الصحيح في كراجات السيارات.

مدربي القيادة الحالة العاطفية النفسية المرأة لقيادة السيارة الغضب والحزن

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