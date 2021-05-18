محافظ الشرقية يتفقد صومعة أبو حماد الجديدة بمدينة القرين.. صور

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صومعة أبو حماد الجديدة بمدينة القرين التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وذلك للوقوف على سير إنتظام أعمال توريد وإستلام القمح بها والتأكد من توافر الإشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة التموين.

بدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح وإستمع من المسؤولين بالصوامع عن مراحل توريد وتخزين القمح وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين، كما حرص المحافظ على متابعة الميزان، للتأكد من تشغيله بطريقة سليمة، مشدداً على ضرورة تنظيم دخول السيارات وتسجيل السيارة بكامل حمولتها ضماناً لعدم إهدار القمح وتقليل الفاقد منه.

كما اطلع المحافظ على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة والتي تضم 12 خلية بسعة تخزينية 60 ألف طن حيث بلغ إجمالي ما تم توريده للصومعة حتي الآن 41 الف و 307 طن , وعاين المحافظ بنفسه القمح داخل الأجولة للتأكد من نظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب و الحشرات و ‏الرمال , مشيراً إلى أنه تم تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021 ليكون 725 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5 .

شدد المحافظ على العاملين والمترددين على الصوامع بضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف جميع مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين والموردين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول لتواصل محافظة الشرقية صدارتها على مستوى الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح بإعتباره محصولاً إستراتيجياً هاماً.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش و المرور على الصوامع و الشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة و البالغ عددها 47 موقع تخزيني وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة و التأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحيحة و سليمة لافتاً إلى أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي حتى الأن بلغ نحو568 ألف طن منذ بدء موسم توريد القمح.

ناشد المحافظ المزارعين والموردين الإلتزام بتوريد القمح بالصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض مؤكداً أن الدولة لم تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى مرحلة توريد القمح.

وعلي جانب أخر فقد شهد الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسختها الثالثة 2021 بالمنطقة الآثرية بتل بسطة بمدينة الزقازيق، إيذاناً بإنطلاق فاعليات الأولمبياد، وذلك وسط الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة وسلامة جميع المشاركين بالأولمبياد.

بدأت مراسم الفاعليات بإنطلاق الشعلة من أمام الديوان العام يحملها أحد الأبطال الرياضيين من الطلائع لتجوب شوارع المدينة وصولاً لمنطقة أثار تل بسطة ليتسلمها محافظ الشرقية ويقوم بإيقاد الشعلة الثابتة، متمنياً للمشاركين الفوز بالمراكز الأولي في الألعاب الفردية والجماعية وحصد الميداليات والجوائز.

قال محافظ الشرقية إن أولمبياد الطفل المصري يُعد محاكاة لأولمبياد الشباب ويهدف إلى صقل مواهب الطلائع في مختلف الرياضات وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والبطولات المحلية والدولية وحصد المراكز الأولى، مؤكداً دعمه الكامل لإنجاح البطولة وظهورها بالمظهر المشرف.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم تنفيذ أولمبياد الطفل المصري الثالث للطلائع بمراكز شباب ( ناصر بالزقازيق - مشتول السوق - كفر صقر – منيا القمح - أبو حماد - فاقوس أبو كبير – الحسينية – مباشر بالإبراهيمية - سلمنت بمنيا القمح ) وذلك للتنافس بين اللاعبين في ألعاب في ألعاب كرة القدم الخماسي (بنين وبنات ) - كرة السلة (بنين وبنات ) - كرة الطائرة (بنين وبنات ) - كرة اليد (بنين)- ألعاب القوي 100 متر عدو ، وثب طويل، دفع جلة (بنين وبنات) - تنس الطاولة (بنين وبنات)- كاراتيه كاتا (بنين وبنات ) – تايكوندو كروجي (بنين وبنات ) بالتنسيق بين الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية.

محافظ الشرقية يتفقد صوامع أبو حماد القرين الجديدة 2

محافظ الشرقية يتفقد صوامع أبو حماد القرين الجديدة 5

محافظ الشرقية يتفقد صوامع أبو حماد القرين الجديدة 6

محافظ الشرقية يتفقد صوامع أبو حماد القرين الجديدة 7