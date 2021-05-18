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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحدث عن معلومات استخباراتية

وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن هدف واشنطن العاجل في غزة

بلينكن(يسار) خلال
بلينكن(يسار) خلال لقاء سابق بوزير خارجية أوروبا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده  تسعى لاقرار التهدئة في الأراضي المحتلة ومنع عمليات القتل والمعاناة بها.

 

وذكرت وسائل إعلام متفرقة، أن بلينكن قال أن الهدف الأمريكي “ ما زال في إنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بأسرع ما يمكن”.
 

وأضاف  وزير الخارجية الأمريكي“ تلقينا بعض المعلومات الاستخباراتية بشأن قصف مقر وسائل الإعلام في غزة".

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل إسرائيليين اثنين جراء القصف الصاروخي على أشكول.
 

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة خطيرة جراء القصف الصاروخي المباشر لسيارة في بئر السبع.

 

وذكرت التقارير وقوع 14 إصابة، بينها 4 خطيرة، و 1 حرجة جدا، في صفوف الإسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مبنى في أشكول.

 

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف موقع إسناد "صوفا" بقذائف الهاون، فيما أعلنت كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" استهدافها تجمعا للدبابات الإسرائيلية في موقع "ملكة" العسكري.

وأشارت "كتائب القسام" إلى قصفها أسدود برشقة صاروخية للمرة الثالثة اليوم وقصف "ناحل عوز" بقذائف الهاون، مؤكدة أنها قصفت "سديروت" بقذائف الهاون من العيار الثقيل "ردا على استمرار العدوان" كما أعلنت قصف "تحشدا لجنود العدو قرب "زيكيم" برشقة صاروخية".

 

من جهتها، أكدت ألوية "الناصر صلاح الدين" أنه "في إطار معركة "سيف القدس"، وردا على اغتيال القائد في سرايا القدس، حسام أبو هربيد، واستهداف بيوت الآمنين، قصفت الألوية مغتصبة العين الثالثة ضمن مجمع أشكول الاستيطاني شرق خان يونس، برشقة صاروخية من طراز 107".

 وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي": "لا يزال فرسان الوحدة المدفعية يدكون مواقع وحشودات العدو العسكرية في غلاف غزة بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل".


يأتي هذا التطور في ظل ما نقله الإعلام العبري  عن وزير الدفاع بيني جانتس من لدى إسرائيل آلاف الأهداف لضربها ولا يوجد منطقة محصنة لن يتم ضربها إذا وقع الاختيار على ضربها.

 

وتسعى مصر وفرنسا في قمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى التوصل لحل لوقف إطلاق النار والتهدئة في الأراضي المحتلة.

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