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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. بوستر الجزء الثانى من مسلسل ليه لأ لـ منة شلبى

منة شلبى
منة شلبى

نشر المنتج عبد الله أبو الفتوح صورة من بوستر الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" والذى تقوم ببطولته الفنانة منة شلبي.

وعلق ابو الفتوح على البوستر الذى نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلا : سيعرض قريبا على "شاهد vip".

منة شلبى 

قاربت الفنانة منة شلبى ، على الانتهاء من تصوير دورها فى مسلسل “ليه لا” والذى تدور أحداثه فى 15 حلقة ، وذلك بعد أن اختارتها الشركة المنتجة للعمل لتقديم الجزء الثانى منه ، بعد أن قدمته الفنانة أمينة خليل.  

وتأتى مشاركة منة شلبى ، فى العمل بعد اعجابها بالسيناريو الذى تدور أحداثه في 15 حلقة، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل عديد من القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

وحقق مسلسل ليه لأ، لـ أمينة خليل، نجاحا كبيرا بعد عرضه على منصة "شاهد"، وتصدرت الحلقة الـ 15 من المسلسل مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

تعليق أمينة خليل بطلة مسلسل ليه لأ 

روت الفنانة أمينة خليل، تفاصيل بشأن دورها في مسلسل "ليه لا؟"، متابعة أن المسلسل وردود الأفعال "خضها جدا".

وأضافت أمينة خليل، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" عبر برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أنه "لحد دلوقتي ردود الفعل والجدل في الشارع حول فكرة المسلسل عاملالي خضة كبيرة.. أنا فخورة أن العمل ناقش مثل هذه المسألة المهمة واحدث جدلًا بين الفتيات وأمهاتهن".

وأكدت أمينة خليل، "لم أقلق عند اختيار الدور لأن الفكرة تضم قضايا واقعية موجودة بالفعل على أرض الواقع"، كاشفة أن ردود فعل الفتيات التي تصل لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترى دائمًا أن العبارات الموجودة في المسلسل  تعكس مواقف حقيقية عشنا فيها بالفعل.

وأشارت أمينة خليل، إلى أن اختيارها مسلسل قريب من مشاكل الناس أسعدها جدًا، وتجلى ذلك وضوحا في ردود أفعال الجماهير، وأن القضايا التي يناقشها العمل حالة وتمس حياتهم بشكل رئيسي.

وأوضحت أمينة خليل، أن الجدل الذي فتحه العمل بين الفتيات والأمهات مهم، ويمس قضايا ومواقف حياتية حقيقية تعرضت لها كل فتاة داخل أروقة منزلها.

منة شلبى قاربت على الانتهاء من تصوير ليه لأ

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ونفت أمينة خليل، أن ليس الهدف من العمل هو تحريض الفتيات لمغادرة منازل أسرهن، قائلة "بالعكس، نحن فقط طرحنا مواضيع مهمة والأهم هو السؤال الذي يطرحه العمل ما هو الحد الفاصل بين حرية الفتيات وإرادتهن واختيارتهن أمام تدخل الأهل في تفاصيل حياتهن".

وأكدت أمينة خليل، أن العمل يحث الفتيات على النزول لسوق العمل وحقها في اختيار الزوج، مضيفة أن العمل لا ينحاز كاملًا لشخصية "عاليا".

نجاح مسلسل ليه لأ 

وحقق مسلسل ليه لأ، نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه قبل عدة أسابيع على منصة شاهد، وذلك لارتباط أحداث المسلسل بموضوع اجتماعي يهم الأسرة، فيبحث الفجوة بين الأسرة والأبناء من حيث مساحة حريتهم، إذ ترغب البطلة «عاليا» التحرر من نطاق أسرتها وسلطة الأب، وتتوالى الأحداث.

عبد الله أبو الفتوح منة شلبي مسلسل ليه لا امينة خليل اخبار منة شلبى اعمال منة شلبى

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