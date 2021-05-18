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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف: نؤيد ونثمّن مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

عرضت فضائية “اكسترا نيوز”، خبرا عاجلا أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،  صرح بتأييد المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة.

كما يدعو جميع الدول العربية والاسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة.

فيما ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حرص القيادة السياسية علي إعادة إعمار الدولة الفلسطينية.

وصرحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن القيادة السياسية المصرية كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.

 

أطلق رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة بتخصيص 500 مليون دولار لصالح عملية إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.

اخبار التوك شو وزير الاوقاف فلسطين غزة السيسي

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