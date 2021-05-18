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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ثمن مبادرة القيادة السياسية..

وزير الأوقاف يعلن تقديم 50 مليون جنيه مساعدات طبية وغذائية لأهالي غزة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، دعم وتأييد المبادرة المصرية التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي
لإعادة إعمار غزة، ودعا جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في هذه المبادرة المصرية. 

وقال وزير الأوقاف: قد خصصنا 50 مليون جنيه من الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة
باسمي وباسم وزارة الأوقاف وجميع العاملين بها نؤيد ونثمن المبادرةالمصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة, فهذه مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة , وندعو جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة في هذه المبادرة المصرية .

وأكد أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربي ، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين ، وثالث الحرمين ، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) ، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم  على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها.

وأضاف وزير الأوقاف: أن موقف الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني موقف ثابت في كل ما يخدم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ومصالحه المعتبرة ، مع عدم التفريط في أي من ثوابت الحق الفلسطيني وأهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيه "حزيران" ١٩٦٧ م وعاصمتها القدس الشريف .

وتابع: خصنا خمسين مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالي غزة .
 

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