المتاحف المصرية.. كتاب جديد يتناول مراحل النشأة والتطور عبر قرنين

تطرح دار العربي للنشر والتوزيع، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، كتاب جديد للدكتور محمد جمال راشد، أستاذ علم المتاحف، تحت عنوان "المتاحف المصرية.. قراءة في فلسفة نشأتها وتطورها وتنوعها".

ويأتي طرح "راشد" للكتاب، تزامنا مع حركة التطور التي تشهدها المتاحف المصرية في السنوات الأخيرة. إذ شهدت افتتاح مصر العديد من المتاحف، أبرزها مُتحف شرم الشيخ، مُتحف كفر الشيخ، مُتحف الغردقة، مُتحف سوهاج القومي، ومُتحف مرسي مطروح.

هذا بالإضافة للافتتاح الأسطوري للمُتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي يعد بمثابة ميلاد لعصر جديد للمتاحف المصرية بافتتاح المُتحف القومي الذي يهدف لإبراز وتقديم الهوية الوطنية للشعب المصري وتراثها الحضاري الطويل والثري الذي جمع في نسيجه ألوانا ثقافية عديدة لحضارات وثقافات وتأثيرات مختلفة مرت عبر تاريخها الطويل.

فيما يأتي هذا الكتاب لُيقدم قراءة جديدة في نشأة المتاحف المصرية وتطورها عبر قرنين من الزمان منذ ولادة فكرة أول مُتحف مصري على يد رفاعة رافع الطهطاوي وبمرسوم لمحمد علي باشا مؤسس نهضة مصر الحديثة، وذلك متمثلا في مُتحف الإزبكية الذي أفتتح 1836م.