أمين سر تضامن النواب: مبادرة إعادة إعمار غزة تستوجب فخر المصريين بقيادتها

أشادت النائبة هند حازم عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بالمجلس بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأكدت أمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بالمجلس أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي إنما هي قيادة أفعال وليست أقوالا وترسل رسالة إلى العالم أجمع وإلى جميع الدول العربية والمهتمين بالقضية الفلسطينية أن فلسطين في القلب ويجب علي الجميع التكاتف من أجل إعادة إعمارها.

وأضافت النائبة "هند حازم" أنه يجب علي جموع المصريين الفخر بقيادتهم السياسية وخاصة لكونها صاحبه مبادرات إنسانية وعالمية وتهتم جيدا وتعمل علي حل القضية الفلسطينية وإعادة الحق المسلوب الي أصحابه.

السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.