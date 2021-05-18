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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستقبل وفد البعثة الأمريكية المكلفة بأعمال التنقيب بمنطقة دير البلاص

محافظ قنا يستقبل
محافظ قنا يستقبل وفد البعثة الأمريكية

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم وفد البعثة الأمريكية التي تقوم بأعمال تنقيب أثرية بمنطقة دير البلاص" الدير الغربي" بقيادة الدكتور بيتر لاكوفارا، أستاذ علم المصريات ومدير الموقع بهدف الاطلاع علي آخر أعمال البعثة.

جاء ذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد بالمحافظة و أيمن هندي، مدير عام آثار قنا، و أيمن محمد ضمراني، عضو بالبعثة.

قال محافظ قنا، إن موقع دير البلاص يتمتع بأهمية كبيرة في العسكرية المصرية لكونه مركزاً انطلقت منه الحملات العسكرية ضد الهكسوس بقيادة كل من الملك " سقنن رع- كامس - أحمس"، فضلاً عن كونه العاصمة البديلة لملوك طيبة خلال حملتهم في طرد الهكسوس في شمال البلاد، كما أنه كان سبباً في قيام الدولة الحديثة.

 

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وأشاد الداودي، بمجهودات البعثة الأمريكية في استكمال أعمال التنظيف والتوثيق و الترميم للقصر الجنوبي والشمالي بالموقع و منطقة القرية والواقع بين القصر الجنوبي و منطقة جنوب التل، فضلاً عن أعمالها في إعادة بناء الجزء الجنوبي للسور الرئيسي المحيط بالقصر الشمالي وكذلك ترميمها للمنازل بمنطقة القصر نفسه بأحدث التقنيات العالمية و تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار المصرية.


و أشار الداودي، إلي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع و إزالة أي تعديات بحرم الموقع الأثري لمسئولي الوحدة المحلية و رفع تقرير يومي بموقف التعديات لغرفة عمليات المحافظة و دراسة إمكانية إقامة سور حول الموقع الأثري.


و أوضح أيمن هندي، مدير عام آثار قنا، بأن الموقع يتكون من قسمين القسم الأول عبارة عن بناء ضخم يعرف باسم القصر الشمالي، و يضم مجموعة من المنازل والفيلات الكبيرة التي تخص الديوان الملكي و مستوطنة للعمال متصلة بمصليات دينية و مستودعات للتخزين ومقابر، أما الجزء الجنوبي فيتكون من برج مراقبة يُعرف خطأ باسم القصر الجنوبي ويظن أن الأسطول الطيبي أبحر منه في اتجاه  الشمال حتي تم طرد الهكسوس.


ومن جانبه أكد الدكتور بيتر لاكوفارا، عالم المصريات ومدير الموقع، الأهمية التاريخية للموقع لكونه واحداً من خمس قصور ملكية مازالت موجودة حتى الآن في مصر، كما قام بعرض الأعمال التي تم تنفيذها بالموقع، شملت عرض بعض الصور لقطع أثرية من خشب السيدار المستخدمة في صناعة السفن الحربية قديما مما يوضح الأهمية القصوي للمكان.

و أوضح لاكوفارا، بأنه تم الاستعانة بالجامعة الأمريكية في إعادة تصميم الطوب المستخدم في بناء الأجزاء المهدمة بالموقع الأثري ومحاولة إعادته علي ما كان عليه.

 

 

محافظ قنا يستقبل بعثة تنقيب موقع الحملات العسكرية ضد الهكسوس

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