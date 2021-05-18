رسميا.. أرتيتا يعلن رحيل ديفيد لويز عن قلعة آرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، رحيل ديفيد لويز مدافع الفريق، عن صفوف الجانرز، بنهاية الموسم الجاري.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كريستال بالاس:" لقد أجرينا مفاوضات مع ديفيد لويز خلال الأشهر الماضيةة، لكن استطيع أن أؤكد الآن، أن اللاعب سيرحل عن صفوف آرسنال بنهاية الموسم الجاري".

وتابع أرتيتا:" حزين للغاية على رحيل ديفيد لويز عن صفوف آرسنال، لقد بذل قصارى جهده خلال فترة تواجده مع آرسنال،".

كان آرسنال قد تعاقد مع ديفيد لويز في أغسطس 2019، قادما من تشيلسي، مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

وشارك ديفيد لويز مع آرسنال في 20 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهما هدفا.

ويستعد فريق آرسنال حاليا، لمواجهة كريستال بالاس، غدا، الأربعاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة.