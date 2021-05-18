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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق رضوان: تخصيص السيسي 500 مليون دولار لإعمار غزة انتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني

طارق رضوان
طارق رضوان

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي فى باريس عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. 


واعتبر " رضوان " فى بيان له اصدره اليوم، ان اعلان الرئيس السيسى لهذه المبادرة خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.


وأضاف أنها دليل قاطع على دعم مصر للفلسطينيين والانتصار لحقوق الانسان الفلسطينى لتجاوز الازمات التى تسببت فيها الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين.

 

وقال النائب طارق رضوان، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع المجتمع الدولى باسره امام مسئولياته التاريخية لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى والوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين.

 

ووجه النائب طارق رضوان تحية قلبية للأطقم الطبية المصرية ورجال الإسعاف فى علاج وانقاذ الفلسطينيين الذين اصيبوا من الاعتداءات الاسرائيلية داخل مستشفيات شمال سيناء والمستشفيات المصرية، مطالبا من المجتمع الدولى المساهمة المالية لاعادة إعمار غزة بعد الدمار الذى لحق بها نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية فى القطاع.

مجلس النواب فلسطين الرئيس السيسي قطاع غزة الشعب الفلسطيني

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