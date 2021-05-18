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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دعما لمبادرة إعمار غزة..

الأكاديمية الوطنية للتدريب: 5 منح كاملة لتأهيل الأشقاء الفلسطينيين على مهارات القيادة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، تسخير كافة إمكاناتها لدعم تطوير الكوادر البشرية الشابة بدولة فلسطين و تأهيلهم بالبرامج المختلفة النى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع كبريات المؤسسات الدولية لتمكينهم من الوقوف على أحدث مستجدات الأدارة والقيادة والتكنولوجيا وغيرها من الموضوعات و الأنشطة المخصصة لتدريب الكوادر القيادية ليمتد قطار التنمية من مصر إلى فلسطين.

وقالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن المبادرة المصرية المخصصة لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وأضافت: بداية لتنفيذ ذلك التوجيه سيتم تخصيص عدد 5 منح كاملة في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الرابعة ليتدرب و يدرس الأشقاء الفلسطينيين جنباً إلي جنب مع أشقائهم المصريين.

وأشارت الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى أنه سيتم إتاحة برنامج تدريبي لعدد 200 متدرب علي مهارات القيادة و الإدارة للأشقاء الفلسطينيين عبر المنصة الإلكترونية للأكاديمية، كذلك سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية لتنفيذ برنامج تدريبي للكوادر الفلسطينية  بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

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