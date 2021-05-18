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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

غضبي يألم جسدي لأنهم يقتلون الناس هنا..

طفلة فلسطينية تروي قصة الرعب التي عاشتها.. وتوجه رسالة إلى أمريكا

الطفلة نادين عبداللطيف
الطفلة نادين عبداللطيف

شهدت الطفلة، نادين عبد اللطيف، البالغة من العمر 10 سنوات فقط، أعمال عنف ودمار أكثر مما شهده معظم الناس في حياتهم، ومع تبادل إسرائيل وحماس لأشد جولات إطلاق النار منذ حرب 2014 في غزة، فإن الطفلة مازالت تصرخ بقولها لدي رسالة لأمريكا: "نحن كأطفال نموت كل يوم ".

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وقالت نادين لشبكة “ان بي سي نيوز” الأمريكية،  في فيديو لها من وسط الأنقاض في قطاع غزة "الشعب الأمريكي يجب أن  يتوقفوا عن العطاء السخي لإسرائيل .. توقفوا عن تسليم السلاح للمحتلين". “هذه هي الطريقة التي يمكنكم من خلالها مساعدتنا.

https://www.nbcnews.com/video/young-palestinian-girl-reacts-with-tears-anger-to-israeli-bombardment-of-gaza-city-112270917509

تحدثت الفتاة يوم الأحد - اليوم الأكثر دموية حتى الآن في الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحماس، في محاولة منها لتسليط الضوء على معاناة المدنيين، وخاصة الأطفال، المحاصرين تحت غارات القصف الإسرائيلي المتكرر منذ أسبوعين. 


غضبي يألم جسدي لأنهم يقتلون الناس هنا..

خلّفت أيام من الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على غزة أكثر من  212 قتيلاً ، من بينهم 61 طفلاً ، في القطاع المكتظ بالسكان الذي يقطنه مليوني فلسطيني ، بحسب وزارة الصحة في غزة. وقال مسؤولون محليون إن أكثر من 90 مبنى سكني متعدد الطوابق ومبان سكنية دمرت منذ يوم الاثنين الماضي.

الدمار في غزة

في غضون ذلك، قُتل 10 أشخاص، بينهم طفلان، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس على إسرائيل.

تم إطلاق أكثر من 3300 صاروخ من قطاع غزة على القوات الإسرائيلية منذ اندلاع العنف، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، مما أدى إلى هروب العائلات المذعورة إلى الملاجئ في جميع أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع.

وفيما يخص أعمال العنف، تقول نادين إنها تريد البكاء في كل مرة ترى فيها شخصًا يموت أو تنظر إلى شخص خائف و إنها تعاني من أجل النوم ليلاً.

"أطفال فلسطين يموتون في غزة"  قالتها نادين، ثاني أصغر أخواتها الستة.

وأضافت: "لا يمكننا فعل أي شيء". "نحن فقط نموت."

وقتل أكثر من 40 فلسطينيا في غارات جوية يوم الأحد. بالإضافة للحصار الصارم  الذي تفرضه إسرائيل يضمن عدم تمكن نادين وآخرين من أمثالها من الفرار.

في الأيام الأخيرة ، تصاعد الضغط على الولايات المتحدة، الحليف الأكثر أهمية وقوة لإسرائيل التي تقدم 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل سنويًا، لبذل المزيد من أجل كبح إراقة دماء المدنيين وأعمال العنف التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة الأسبوع الماضي.

تحدث الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر الإثنين، لكنه لم يوجه دعوة مباشرة إلى إنهاء فوري للعنف مع دخول الصراع الدامي بين إسرائيل وحماس أسبوعه الثاني مع عدم وجود مؤشرات على اقتراب التوصل إلى حل.
 

وقال البيت الأبيض إن بايدن `` أعرب عن دعمه لوقف إطلاق النار وناقش مشاركة الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين لتحقيق هذه الغاية '' بينما كرر دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية من غزة.

وتم إيفاد مبعوث وزارة الخارجية هادي عمرو إلى المنطقة لإجراء محادثات خفض التصعيد.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين يوم الإثنين إن الولايات المتحدة تعمل "بشكل مكثف" وراء الكواليس لإنهاء العنف.


وأكد مجددًا دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه قال إنه كدولة ديمقراطية لديها "عبء إضافي" لفعل كل ما هو ممكن لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وقال أثناء زيارته للدنمارك: "لا يوجد تكافؤ بين قيام مجموعة إرهابية بإطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على المدنيين ودولة تدافع عن شعبها من تلك الهجمات".

لذلك ندعو حماس والجماعات الأخرى في غزة إلى وقف الهجمات الصاروخية على الفور.

شكر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس يوم الاثنين الولايات المتحدة على منع بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وفي نفس السياق، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه لغزة مع استمرار حركة حماس في الرد، حيث أطلقت صواريخ على مدن جنوب إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وبالعودة الى الطفلة نادين، نقلت كلماتها صدمة الأطفال الذين تم محاصرتهم  في القصف.

قالت: "أشعر بالفزع لأننا نرى هذا كل يوم".

نادين عبد اللطيف أعمال عنف حماس حرب 2014 غزة رسالة لأمريكا السلاح الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحماس

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