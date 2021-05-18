رئيس الوزراء يتفقد مصانع وورش إنتاج في مدينة دمياط للأثاث

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من المصانع وورش الإنتاج بمنطقة الأراضي الصناعية بمدينة دمياط للأثاث، برفقة وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه خلال الجولة، نموذجا لأحد المصانع، على مساحة ٣ آلاف م٢، ويضم ورشا للدهانات، والتنجيد، والزجاج، وهنجر صناعيّ لإنتاج الأثاث الخشبيّ، مزودة بأحدث الماكينات المستخدمة في مجال صناعة الأثاث، بالإضافة إلى الجزء المخصص للإدارة ومعرض للأثاث، مما يؤهله ليكون مصنعا متكاملا بقطاع صناعة الأثاث بمدينة الأثاث بدمياط.



وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن هذا المصنع يُعد النواة الأولى لانطلاق مشروعات أخرى بمنطقة الأراضي الصناعية كاملة المرافق التي تقع على مساحة ٥٩٠ ألف م٢ بالمدينة، والتي تم افتتاحها في أواخر عام ٢٠١٩ بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق خطة الدولة نحو تعميق وتنمية قطاع صناعة الأثاث، التي تُعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط، فضلاً عن توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز هذا القطاع وتنمية القدرة التصديرية للانطلاق نحو العالمية.



وأضافت محافظ دمياط أن مدينة دمياط للأثاث تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، وتُعد أكبر مجمع صناعيّ وتجاريّ للأثاث، والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط؛ حيث تقع على مساحة ٣٣١ فدانا بمنطقة شطا، بالقرب من ميناءي دمياط وبورسعيد، وتضم ١٣٤٨ ورشة و٥٩٠ ألف م٢ أراض صناعية كاملة المرافق؛ لإقامة مصانع للأثاث بإجمالي مساحة ١٣٩ فدانا لمنطقة المستثمرين، بالإضافة إلى منطقة خدمية وإدارية، ومركز تكنولوجيا الأثاث الذي يمنح شهادات الجودة لمنتجات المدينة، فضلاً عن دوره في إتاحة فرص تدريبية للصناع.

ونوهت الدكتورة منال عوض بأن عدد الأراضي التي تم بيعها ولم يتم الإنشاء 6 قطع، بينما يبلغ عدد الأراضي غير المبيعة 151 مساحة، ويصل إجمالي عدد الورش إلى 1348 ورشة صناعية، منها 440 ورشة مبيعة، من بينها 339 ورشة مستلمة، والتي من بينها 240 ورشة مستلمة وتعمل وتنتج.

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