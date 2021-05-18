أمين عام مجلس التعاون الخليجي يرحب بنتائج مؤتمر باريس لدعم السودان

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان، والذي عُقد في العاصمة الفرنسية (باريس) أمس.



وأشاد الحجرف، في بيان، أوردته وكالة أنباء السعودية “واس” اليوم “الثلاثاء”، بدور الدول الأعضاء بمجلس التعاون والدول الصديقة التي قدّمت تعهداتها في المؤتمر لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في السودان، مثمنا جهود فرنسا والرئيس إمانويل ماكرون في تنظيم هذا المؤتمر.



وأكد الأمين العام موقف مجلس التعاون الثابت تجاه جمهورية السودان، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بالسودان، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره وتحقيق طموحات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار.