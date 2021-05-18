لليوم الثانى.. محافظ الغربية يوجه بتطعيم العاملين بالديوان العام ضمن «اللقاح أمان»

لمواجهة كورونا

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين، يتم بذل كافة الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل الدعم لمواجهة الجائحة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، لفعاليات اليوم الثاني لمبادرة «اللقاح أمان» التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية ضد فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الغربية، أن فعاليات اليوم الثاني تستهدف تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، بجانب تطعيم العاملين في مديرية التربية والتعليم في إدارات (كفر الزيات، زفتى، بسيون).

وأشار محافظ الغربية إلى أن مبادرة "اللقاح أمان" تأتي استكمالاً لكل الحملات والمبادرات التي أطلقتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إعطاء لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم توجيه جميع مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسجيل العاملين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة.

وعلى هامش المبادرة، تابع المحافظ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ، حيث يتم الكشف وتقديم التوعية بالمجان للسيدات بديوان عام المحافظة، وتشمل المبادرة التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

ووجه «رحمي»، الشكر والتقدير لمديرية الصحة بالغربية على تعاونهم في تنفيذ المبادرة، مشيراً إلى أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين خلال الفترة المقبلة لتشمل أكبر قدر من العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.

يُذْكَر أن المواطنين سيحصلون على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيحصل المواطنون الحاصلون على لقاح «سينوفارم» على الجرعة الثانية بعد ٢١ يوم من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح «استرازنيكا» جرعتهم الثانية بعد مرور ١٢ أسبوع من تلقيهم الجرعة الأولى، وذلك من خلال ٧ مراكز ومقرات تطعيم بالمحافظة وهي (مركز كبد المحلة، مركز طبي سعيد، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور المركزي، إدارة سمنود ، مكتب صحة كفر الزيات ، مستشفى رمد زفتى).