عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة كورونا

لليوم الثانى.. محافظ الغربية يوجه بتطعيم العاملين بالديوان العام ضمن «اللقاح أمان»

محافظ الغربية يوجه
محافظ الغربية يوجه بتخصيص "اللقاح أمان" لتطعيم العاملين بالد

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين، يتم بذل كافة الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل الدعم لمواجهة الجائحة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، لفعاليات اليوم الثاني لمبادرة «اللقاح أمان» التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية ضد فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الغربية، أن فعاليات اليوم الثاني تستهدف تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، بجانب تطعيم العاملين في مديرية التربية والتعليم في إدارات (كفر الزيات، زفتى، بسيون).

وأشار محافظ الغربية إلى أن مبادرة "اللقاح أمان" تأتي استكمالاً لكل الحملات والمبادرات التي أطلقتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إعطاء لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم توجيه جميع مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسجيل العاملين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة.

وعلى هامش المبادرة، تابع المحافظ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة ، حيث يتم الكشف وتقديم التوعية بالمجان للسيدات بديوان عام المحافظة، وتشمل المبادرة التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

ووجه «رحمي»، الشكر والتقدير لمديرية الصحة بالغربية على تعاونهم في تنفيذ المبادرة، مشيراً إلى أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين خلال الفترة المقبلة لتشمل أكبر قدر من العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.

يُذْكَر أن المواطنين سيحصلون على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيحصل المواطنون الحاصلون على لقاح «سينوفارم» على الجرعة الثانية بعد ٢١ يوم من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح «استرازنيكا» جرعتهم الثانية بعد مرور ١٢ أسبوع من تلقيهم الجرعة الأولى، وذلك من خلال ٧ مراكز ومقرات تطعيم بالمحافظة وهي (مركز كبد المحلة، مركز طبي سعيد، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور المركزي، إدارة سمنود ، مكتب صحة كفر الزيات ، مستشفى رمد زفتى).

لقاح كورونا العاملين ديوان محافظة الغربية الوقاية فيروس

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يوجه وحدة حماية الطفل بالاطمئنان على صحة الفتيات عقب اندلاع حريق بجمعية تحسين الصحة

ترشيحاتنا

فرنسا تطالب إسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين

نقل الرئيس الإسرائيلي إلى مستشفى هداسا فى القدس.. اعرف السبب

لم أشك في حبه لـ ليفربول.. كلوب يعلق على فرحة محمد صلاح الجنونية بهدف أليسون

نقابة الإعلاميين تشيد بمبادرة الرئيس السيسي باعادة إعمار قطاع غزة

فرنسا تطالب إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

الوطنية للتدريب: إتاحة منح وبرامج قيادة وإدارة للأشقاء في فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الدفاع في مهمة رسمية لبحث التعاون العسكري مع اليونان وقبرص

مؤامرة أم صدفة.. لماذا تظهر غزة ضبابية في خرائط جوجل؟

تصريحات مسيئة.. بيان عاجل من الخارجية السعودية للرد علي شربل وهبة

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

السيسي يعلن تبرع مصر بـ 500 مليون دولار لاعادة الاعمار في قطاع غزة

قمة ثلاثية.. السيسي يدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

وزير التعليم: قرارات مهمة لحسم جدل امتحانات الثانوية العامة 2021 آخر مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 دولارات.. المتحف الأثري بمطار القاهرة يفتح أبوابه أمام الزوار ..صور

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

فيديو

فيديوجراف| فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميًا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

دعاء عبدالقادر تكتب: أزواج لكن غرباء

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

اﻟﻤﺰﻳﺪ