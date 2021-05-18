حزب النور يؤيد جهود الرئيس السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين

أعلن حزب النور، عن تاييده لكافه جهود رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الاشقاء في فلسطين.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر من حزب النور، اليوم الثلاثاء.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.