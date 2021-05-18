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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حسانين توفيق: «مبادرة مصر» لإعمار غزة مواصلة لجهودها التاريخية بالقضية الفلسطينية

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن ما تبذله القيادة السياسية المصريه من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعي في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مصدر فخر لجموع الشعب المصري  وتأكيد علي أن القضية الفلسطينية قضية إنسانية تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.

 

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، تعليقا علي إعلان  الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار وذلك خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية.

 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن مبادرة الرئيس السيسي مقدرة وتأكيد علي أن الدولة المصرية تدعم بصدق القضية الفلسطينية من منطلق كونها قضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلي أن  الأحداث الأخيرة كانت كل تحركات القيادة السياسية علي أرض الواقع داعمه للقيادة وواضعه الأشقاء الفلسطينين ومصالحهم فى المقام الأول سواء من فتح المستشفيات وتقديم إجراءات العلاج اللازم ، وتقديم المساعدات الطبية وفتح معبر رفح وأخيرا مبادرة الإعمار.

 

واختتم حديثه بقوله:" كل تحركات القيادة السياسية بأحداث فلسطين تؤكد للجميع بأن مصر قلب العروبة النابض و القضية الفلسطينية قضيتها المركزية ومواقفها لا تقبل المزايدة من أحد".

 

 وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

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