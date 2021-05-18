برلماني: مصر تستعيد دورها القيادي وتعيد صياغة خريطة جديدة للمنطقة

مثمنا مبادرة السيسي لإعمار غزة..

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار ، هو موقف محمود من القيادة السياسية.

وأكد سامي في تصريحات له اليوم أن ما يحدث من قبل القيادة السياسية على المستوى الخارجي يعد إعادة صياغة جديدة لخريطة المنطقة واستعادة مصر لدورها القيادي التي تنازلت عنه لدول أخري لم تستطع ملء هذا الدور رغم امتلاكها الموارد المالية الهائلة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن المبادرة لا تتعلق بأمر اقتصادي فقط أو مكسب وخسارة ولكنه أمر سياسي ودوز لا يمكن التخلي عنه، مؤكدا أن هذه المبادرات هي ما كان يجب القيام به منذ سنوات وعقود مضت، وعندما تخلينا عنه واجهنا صعوبات ومخاطر أمن قومي نحاول الآن تداركها ولو متأخرا وفي وقت حرج.

واستطرد :" مصر تعاملت بطريقة ودية في كل علاقاتها الدولية مع كثير من الدول ، وآن الاوان لتغيير تلك الاستراتيجية واستخدام أدوات كثيرة تراعي تحقيق المصالح السياسية لمصر طالما لا تتغول علي حقوق أحد.



واختتم تصريحاته بالقول: " كما أن الدعم يجب أن يمتد لتبادل ثقافي وفني ورياضي، وليس مع فلسطين فقط، بل مع كافة دول المنطقة العريقة مثل ليبيا والعراق وسوريا والاردن".