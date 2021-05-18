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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اعتذرت عنها بيروت وتبرؤ منها قصر بعبدا وأغضبت الرياض.. القصة الكاملة لتصريحات وزير خارجية لبنان

صدى البلد

أثارت تصريحت منسوبة لوزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حالة من الغضب داخل لبنان وخارجها.

ونددت المملكة العربية السعودية بالتصريحات المسيئة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديدها واستنكارها الشديدين، لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

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وقالت الوزارة إنه "نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".

وكان الوزير المذكور قد دخل في مشادة كلامية مع المحلل السياسي السعودي سلمان الأنصاري أثناء استضافتهما في قناة "الحرة" الأمريكية، أمس الإثنين، حيث وجه وهبة إساءات للسعودية، ووصف ضيفه بأنه من "أهل البدو".
وجاءت التصريحات المسيئة في معرض دفاع مستميت من وهبة عن حزب الله الإرهابي، ليخلص إلى الإساءة لدول الخليج بالقول: إن "بعض دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جلبت لنا (داعش) في سهل نينوى والأنبار وتدمر".

وعندما سألته المذيعة هل تقصد بهذه الاتهامات دول الخليج، قال لها لا أريد أن أسمي أحد، دون أن ينفي أن هذا قصده.

واعتذر وهبة عن تصريحاته المسيئة لاحقا وقال في بيان صدر عنه نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "يهمني التأكيد، مرة جديدة أن بعض العبارات غير المناسبة، التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا اتردد في الاعتذار عنه".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء تبرأت الرئاسة اللبنانية، من تصريحات وزير الخارجية "المسيئة"، مشددة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وأكدت في بيان، نشر على حسابها بتويتر "حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة".

واعتبرت ما صدر عن وزير الخارجية شربل وهبة لمحطة "الحرة" مساء أمس الإثنين من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون.
بدوره أكد حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الثلاثاء، حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج، واستوضح من وهبة حول مواقفه وتصريحاته الإعلامية المسيئة.

وزير الخارجية المملكة العربية السعودية لبنان السعودية مجلس التعاون الخليجي

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