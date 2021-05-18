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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"مصر لتأمينات الحياة": نستهدف تحقيق 1.8 مليار جنيه أرباحا خلال 2021 - 2022

جانب من الجمعيات
جانب من الجمعيات العامة للشركات التابعة للقابضة للتأمين

قال الدكتور أحمد عبد العزيز عبد السلام، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن إجمالي الموارد الجارية المستهدفة لعام 2021-2022 تقدر بنحو 10.6 مليار جنيه، مقابل 8.9 مليار جنيه محققة عام 2019-2020، بمعدل نمو قدره 19.1%.

 

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر، برئاسة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وبحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة فضلا عن ممثلي الهيئة العامة للرقابـة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة.

 

وأوضح "عبدالعزيز"، أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالي أقساط عام 2021- 2022 قدره 7.0 مليار جنيه، مقابل 5.0 مليار جنيه محققة عام 2019-2020 وبمعدل نمو قدره 40.0 %، حيث تم استهداف تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة 58.3% و15.7% لأقساط التأمين الفردي والتأمين الجماعي على التوالي مقارنة بفعلى عام 2019-2020.

 

وأشار إلى أن الشركة تسعى لتحقيق صافي أرباح بعام  2021-2022 بمبلغ 1.8 مليار جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تصل لـ 1.2 مليار جنيه، وذلك مقابل صافي أرباح 1.5 مليار جنيه محققة عام 2019-2020 وبحصة للمساهمين في الأرباح بمبلغ 807 مليون جنيه وبذلك يصل  معدل النمو المستهدف بصافي الأرباح الى  18.1%.

 

وفي سياق متصل أوضح محمد جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالي موارد جارية عام  2021-2022 قدره  661.5 مليون جنيه، مقابل 358.9 مليون جنيه محققة بعام 2019-2020 وبمعدل نمو يبلغ 84.3%.

 

وأضاف أن الشركة تسعي لتحقيق إجمالى إيرادات للنشاط بعام 2021- 2022 قدره 637.5 مليون جنيه، مقابل 340.4 مليــــون جنيه محقـــقة عام 2019-2020 بمعدل نمو يصـل لـ 87.3%.

 

وتابع “تتطلع الشركة لتحقيق صافي أرباح بعام 2021-2022 يبلغ 200.9 مليون جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تقدر بنحو 214.0 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح قدرها 60.1 مليون جنيه محققة عام 2019-2020 وبحصة للمساهمين في الأرباح بنحو 74.6 مليون جنيه، حيث يصل معدل النمو المستهدف في صافي الأرباح لـ 234.1%”.

التامين أرباح اقساط استثمار قطاع الاعمال

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