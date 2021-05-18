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رئيس التحرير
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برلمان

«أبوشقة» يشيد بقرار الرئيس لإعادة إعمار غزة: التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بياناً اليوم، بصفته رئيساً للحزب وباسم مؤسسات الحزب وجموع الوفديين، يثمن فيه قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار فى قطاع غزة وقيام الشركات المصرية المتخصصة فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.


ووجه «أبوشقة» التقدير والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على مواقفه القوية الشجاعة وقراراته فى مواجهة الأزمات والتحديات والعمل بكل حكمة وقوة.


وأوضح «أبوشقة» فى بيانه أن التبرع لإعادة الإعمار فى غزة خلال هذا التوقيت له دلالات كبرى تفوق دلالاته المادية، لأنه رسالة واضحة بأن مصر كانت وما زالت وستكون إلى جوار الشعب الفلسطينى مؤيدة لحقه المشروع فى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين.

 

 

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وقال «أبوشقة» إن ذلك هو ما يحقق الاستقرار والأمن لمنطقة الشرق الأوسط. وأشار أبوشقة إلى أن قرار مصر بالتبرع للأشقاء الفلسطينيين بناء على قرار الرئيس السيسى، ومواقفها الأخرى ومنها فتح معبر رفح واستقبال الجرحى والمصابين فى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم.


وأوضح «أبوشقة» أن قرار الرئيس بمثابة رسالة حب وتقدير واحترام للشعب الفلسطينى ودعماً له، كما أنه رسالة واضحة وصريحة بأن مصر لم ولن تتخلى عن دورها الريادى فى الوقوف إلى جوار أشقائها العرب وعلى هامتهم الإخوة الفلسطينيون والعمل على عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين، بما يحقق ويعزز الاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط.

حزب الوفد مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي القدس

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