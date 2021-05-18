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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يتسائل: أين منظمات حقوق الإنسان من جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؟

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 

أدان النائب عادل حجازي، عضو مجلس الشيوخ، الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، واصفاً ذلك بالوحشية والعدوان الغاشم.

 

ولفت حجازي في تصريحات صحفية له اليوم، أن ما ترتكبه إسرائيل في حق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس جريمة ضد الإنسانية وتهجير سكانه قسرياً  يُعد إنتهاكا لحقوق الإنسان.

 

وتسائل حجازي: “أين منظمات حقوق الإنسان من جرائم الحرب والإرهاب التي تقوم بها إسرائيل ، داعيا المجتمع الدولي بكافة منظماته الدوليه لوقف تلك الانتهاكات الممارسات العنصرية التي تمارسها سلطات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينين والغارات علي قطاع غزة وقتل الأبرياء”.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يعد انتهاكا صريحاً لكافة المقررات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

وأشاد "حجازي "بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية وسرعة تحرك القيادة السياسية لدعم الفلسطنين، وذلك بفتح المستشفيات المصرية لعلاج المصابين من قطاع غزة، بالاضافة الى الجهود السياسية المصرية للتهدئة بين طرفي النزاع للوصول الى حل سياسي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق السلام المنشود، مؤكداً ان القضية الفسطينية لم تغيب يوماً عن مصر ،وان مصر هي الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية.

فلسطين مجلس الشيوخ المجتمع الدولي منظمات حقوق الإنسان الشعب الفلسطيني

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