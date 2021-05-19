هل تصح صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها؟ الإفتاء تبين

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، تقول صاحبته: “هل تصح صلاة المرأة إذا ظهرت قدمها؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الفقهاء انقسموا في هذا الموضوع إلى اتجاهين.

وأضاف محمود شلبي، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن اتجاها يرى أن قدم المرأة من ضمن العورة، وبناء عليه يجب أن تغطيها وهي تصلي.



وأشار أمين الفتوى إلى أن الاتجاه الثاني يقول إن الوجه والكفين واليدين ليسوا عورة، فيجوز أن تصلي المرأة دون تغطية قدمها.



وأوضح “ شلبي" أن المختار فى الفتوى، هو أن المرأة يجوز لها أن تصلى دون ارتداء الشراب وصلاتها صحيحة إن شاء الله.

وفي سياق متصل، أفاد الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب، ولكن يلبس الإسدال الذي يغطي الجسم كليًا.



وأضاف "الورداني"، في إجابته على سؤال «ما حكم صلاة المرأة دون جورب؟»، أنه إذا أرادت المرأة أن تصلي دون جورب ساترًا لقدميها فلها أن تفعل ذلك وتكون صلاتها صحيحة، فالمفتي بأن وجه القدم ليس مما يجب ستره عند الصلاة.



وأشار إلى أن خروجًا من الخلاف بين العلماء للمرأة أن ترتدي جوربًا أو يكون الثوب صابغًا فيكون القدم ساترًا لقدميها.