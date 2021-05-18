الأوقاف: ندعو جميع الدول للمشاركة في مبادرة السيسي لإعمار غزة

قال الدكتور عبد الله حسن، متحدث وزارة الأوقاف، إن الوزارة تؤيد بشكل كامل المبادرة الودية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نصت علي تخصيص 500 مليون دولار لإعادة الإعمار في غزة، منوها بأن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف يدعو الجميع إلى تقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهل غزة.

وأضاف "حسن"، في مكالمة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير الأوقاف دعا جميع الدول الإسلامية والعربية ودول الأحرار للمشاركة الجادة في هذه المبادرة المصرية، منوها بأن مكانة القدس ومنزلتها الراسخة في عقل ووجدان كل مسلم وعربي.

وأشار متحدث وزارة الأوقاف، إلى أن وزير الأوقاف أكد موقف الدولة والشعب المصري، لكل ما يحمي حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم التفريط في أي حق من حقوقه، مشيرا إلى أن جميع المساعدات سوف تذهب فورا إلي غزة وعلي وجه السرعة.

وأكد متحدث وزارة الأوقاف، أن الوزارة تشارك بكل قوة في هذه المبادرة، التي أطلقها الرئيس السيسي، لافتا إلى أن هذا الموقف العظيم يثمنه ويؤديه جميع الشعب المصري والقيادة السياسية.