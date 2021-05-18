انطلاق الدورة الثالثة للأئمة والواعظات بجامعة أسوان

تحت عنوان الإرشاد النفسي والاجتماعي

إنعقدت اليوم الدورة الثالثة التدريبية للأئمة والواعظات بكلية الهندسة جامعة أسوان، تحت عنوان " الإرشاد النفسي والاجتماعي " .

أفتتح الدورة الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة والدكتور فريد عبد الظاهر منسق الدورة ، والدكتور محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم والمشرف علي تنظيم الدورة والدكتور محمد نجدي أبو طامع أحد المحاضرين بالدورة والذي يلقي محاضرة بعنوان مواصفات الخطيب الواعظ (الواعظة ) .

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وأكد الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة علي أهمية التدريب طبقاً لبروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف الذي يهدف إلي تدريب الأئمة والواعظات، وقدم الدكتور أيمن عثمان التحية والتقدير لدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بأن هذه الدورات تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة ، والعمل علي زيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية ومجالاتها في علوم علم النفس، وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء.

فيما أشار الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الهدف من هذه الدورات العمل علي صقل المواهب للأئمة والواعظات والارتقاء بسلوكهم لأنهم يمثلون قدوة للمجتمع وتنمية قدراتهم علي مواجهة مستجدات العصر.

بينما أوضح الدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة أن هذه الدورة تقام لأول مرة بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة والتي يراعي فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا وخاصة كلية الهندسة تتميز بموقعها القريب من موقف الإقليم بأسوان وذلك تسيرًا علي الأئمة والواعظات المتوافدين من مختلف مراكز محافظة اسوان.

وكان قد توجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لموقع المحطة لمتابعة جهود إحتواء تداعيات الحريق ميدانياً والذى جاء نتيجة ماس كهربائى حيث رافقه المهندس محمد على وكيل وزارة الرى بأسوان والمهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الري، بالأضافة إلى صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة وذلك فور إبلاغه بحدوث حريق محدود بوحدة تشغيل بمحطة بلانة الرئيسية للري بمركز نصر النوبة .

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