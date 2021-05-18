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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب التجمع: مبادرة مصر لإعمار غزة تؤكد موقفها الداعم لنضال الشعب الفلسطيني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب حزب التجمع عن تقديره للمبادرات الإنسانية التي انطلقت في أنحاء العالم لدعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهة عمليات التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، وما أسفر عنه العدوان على غزة من تدمير المنازل والبنية التحتية إلى حد تدمير أساس الحياة نفسها لشعب يواجه سياسات عنصرية تستدعي المحاكمة الجنائية الدولية لمرتكبيها .

 

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وثمن الحزب  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية  لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة، و قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.


وأكد التجمع أن القرار يتفق تماما مع موقف مصر الثابت بدعم القضية الفلسطينية في كافة مراحل الصراع ، ولكفاح الشعب الفلسطيني مسيرته النضالية لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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