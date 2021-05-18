فرنسا تطالب إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

طالبت فرنسا، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بضمان وصول المساعدات بشكل "سريع وبدون عوائق" إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، في تصريحات صحفية: “لقد طلبنا من إسرائيل ضمان الوصول السريع للمساعدات إلى غزة” وبدون عوائق، وفقًا لفضائية “الشرق” السعودية.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مسيرة سلمية في قلقيلية.

وقالت مصادر فلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة عند الشارع الواصل بين قريتي الفندق وحجة شرق قلقيلية، وأطلقوا باتجاههم الأعيرة النارية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، ورشوهم بالمياه العادمة.

وفي السياق ذاته، أعاق جنود الاحتلال عمل طاقم تلفزيون فلسطين خلال تغطيته اعتداءات الاحتلال على المشاركين في المسيرة، وحاولوا منعهم من التغطية ونقل الأحداث.