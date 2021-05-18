«الفقي»: سفير أمريكا يثمن سياسات مصر المتزنة وجهودها في تسوية أوضاع غزة

استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، صباح اليوم، جوناثان كوهين السفير الأمريكي بمصر، وذلك في إطار عدد من الزيارات التي أجراها بالإسكندرية.



وأعرب «الفقي»، عن سعادته لاستقبال السفير جوناثان كوهين في زيارته الثانية لمكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أن السفير الأمريكي يؤمن بالدبلوماسية الشعبية، وهو على معرفة ودراية كبيرة بالمجتمع، ويحاول أن يرى أكثر وأكثر من أبناء الشعب.



ولفت مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن اللقاء كان مثمرًا للغاية وتطرق إلى العديد من القضايا الهامة، مؤكدًا أن السفير الأمريكي يثمن سياسات مصر المتزنة وجهودها في تسوية الوضع الحالي في غزة.



وتطرق اللقاء إلى أهمية الدور التعليمي والتثقيفي للمؤسسات الثقافية.

وأكد “الفقي”، أن مكتبة الإسكندرية تستمر في فتح أبوابها للطلاب والباحثين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، إيمانًا منها بأهمية دعم الطلاب والباحثين واستمرار تقديم الخدمات التعليمية لهم.



أكد السفير جوناثان كوهين، حرصه على زيارة مكتبة الإسكندرية وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين المكتبة والجهات الأمريكية المختلفة في المستقبل القريب، خاصة في المشروعات التعليمية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت عقد اتفاقيات تعاون وبرامج تعليمية بين عدد من الجامعات المصرية والأمريكية.



وفي ختام الزيارة أهداه «الفقي∙، السفير الأمريكى والوفد المرافق له عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتالوج "متحف الآثار".