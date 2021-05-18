مجلس الشيوخ يعلن تأييده لمبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص 500 مليون دولار لصالح غزة

أعلن مجلس الشيوخ عن تأييده الكامل لمبادرة السيد رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها سيادته لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.



وأكد المجلس أن تلك المبادرة هي استمرارا لجهود السيد رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينين والتي تعبر عن موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة.



وعبر المجلس عن شكره وتقديره للقيادة السياسية إزاء هذا الموقف المصری المشرف في دعم القضايا العربية .

