العاهل الأردني وميركل يتفقان على دعم جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

ووفقًا لشبكة "العربية"، أكد الطرفان خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف إطلاق النار، فضلا عن دعم جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

كانت الأمم المتحدة، أعلنت أن الغارات الإسرائيلية شردت أكثر من 52 ألف فلسطيني في قطاع غزة المحاصر وذلك في اليوم التاسع للغارات.

يأتي ذلك في الوقت الذي أدانت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش، بشكل غير صريح الأمر، قائلة إن "القصف الإسرائيلي على غزة غير مسبوق ومرعب".

وتشهد الضفة الغربية، في الوقت الحالي مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية على إثر تنفيذ الإضراب العام الذي دعت له حركة فتح اليوم في تصعيد كبير للأوضاع في الأراضي المحتلة بفعل الإستفزاز الإسرائيلي.