عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني وميركل يتفقان على دعم جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

ميركل والعاهل الأردني
ميركل والعاهل الأردني

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

ووفقًا لشبكة "العربية"، أكد الطرفان خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف إطلاق النار، فضلا عن دعم جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

لماذا لا ترد إيران على إسرائيل بعد هجومها على سوريا وفلسطين؟

شاهد .. غارات إسرائيل تقطع طرق مستشفى الشفاء في غزة

 

كانت الأمم المتحدة، أعلنت أن الغارات الإسرائيلية شردت أكثر من 52 ألف فلسطيني في قطاع غزة المحاصر وذلك في اليوم التاسع للغارات.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي أدانت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش، بشكل غير صريح الأمر، قائلة إن "القصف الإسرائيلي على غزة غير مسبوق ومرعب".

 

وتشهد  الضفة الغربية، في الوقت الحالي مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية على إثر تنفيذ الإضراب العام الذي دعت له حركة فتح اليوم في تصعيد كبير للأوضاع في الأراضي المحتلة بفعل الإستفزاز الإسرائيلي.

إسرائيل الأردن ميركل الملك عبد الله الثاني فلسطين المستشارة الالمانية

موضوعات متعلقة

أمريكا تتضامن مع الاردن.. بايدن: العاهل الأردني لديه صديق في البيت الأبيض

الصين تعلن دعهما لقرارات العاهل الأردني للحفاظ على أمن واستقرار بلاده

ترشيحاتنا

فرنسا تطالب إسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين

نقل الرئيس الإسرائيلي إلى مستشفى هداسا فى القدس.. اعرف السبب

لم أشك في حبه لـ ليفربول.. كلوب يعلق على فرحة محمد صلاح الجنونية بهدف أليسون

نقابة الإعلاميين تشيد بمبادرة الرئيس السيسي باعادة إعمار قطاع غزة

فرنسا تطالب إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات إلى غزة

الوطنية للتدريب: إتاحة منح وبرامج قيادة وإدارة للأشقاء في فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الدفاع في مهمة رسمية لبحث التعاون العسكري مع اليونان وقبرص

مؤامرة أم صدفة.. لماذا تظهر غزة ضبابية في خرائط جوجل؟

تصريحات مسيئة.. بيان عاجل من الخارجية السعودية للرد علي شربل وهبة

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

السيسي يعلن تبرع مصر بـ 500 مليون دولار لاعادة الاعمار في قطاع غزة

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

قمة ثلاثية.. السيسي يدعو لتحرك دولي لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

وزير التعليم: قرارات مهمة لحسم جدل امتحانات الثانوية العامة 2021 آخر مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 دولارات.. المتحف الأثري بمطار القاهرة يفتح أبوابه أمام الزوار ..صور

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

فيديو

فيديوجراف| فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميًا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

دعاء عبدالقادر تكتب: أزواج لكن غرباء

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

سعد الفقي يكتب: الهواة.. ومواقف مصر التي لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

اﻟﻤﺰﻳﺪ