لشراء طعام وكروت شحن.. شاهد شابة تسرق صديقتها أثناء موتها.. صور

عثرت شابة بريطانية، على صديقتها متوفاة داخل شقتها في مانشستر الكبرى، وبدلًا من الفزع لحالتها قامت بسرقة بطاقتها الائتمانية لتشتري ملابس وطعام، بعد أن اتصلت بالمسعفين لينقلوا المسكينة إلى المستشفى.

قامت مجرمة شابة تدعى «تيريلي ياتس» 32 عامًا، بسرقة صديقتها المسكينة من أجل شراء طعام وكروت شحن، بعدما اكتشفت وفاتها داخل شقتها، واتصلت بالمسعفين لنقلها.

بدموع التماسيح، سحبت المجرمة الشابة جميع البطاقات المصرفية من شنطة صديقتها المتوفاة أمام عينيها على الأرض، دون أدنى رحمة أو مراعاة لحرمة الموت.

وقامت السارقة بسحب 300 جنيه إسترليني حتى تتمكن من شراء ساندويتش برجر من ماكدونالدز وبعض كروت الشحن، متجردة من إنسانيتها.

وفي تعليق على الأمر المحزن تقول ابنة صديقتها المتوفاة: "بالنسبة لي هذا ليس بشريا أو إنسانيا، أن تجد شخصًا ميتًا، فتأخذ بطاقاته المصرفية وتذهب لإنفاق أمواله على ماكدونالدز".

زعمت ييتس أن جين أعطتها الإذن باستخدام البطاقات المصرفية لكنها اعترفت لاحقًا بجريمتها، و4 تهم الاحتيال عندما وصلت القضية إلى المحكمة.

ألقت الشرطة البريطانية القبض على بيتس، وتم سجنها لمدة 180 ساعة من خدمة المجتمع كعقوبة، وهو ما لم يعجب أسرة الضحية.

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