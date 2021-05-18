عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخص سقطت عليه شرفة منزل فى المنصورة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب شخص بجروح وكدمات إثر سقوط شرفة عقار قديم بشارع "صلاح الدين الأيوبي" بجوار جوازات المنصورة، وتم نقل المصاب إلي مستشفي المنصورة الدولي، وتبين أن العقار صادر له قرار إزالة عدد من الطوابق وترميم الباقي.

وكان إخطارًا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من ادارة شرطة النجدة بسقوط شرفة عقار كائن بشارع " صلاح الدين الأيوبي " دائرة القسم.
وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية " الإنقاذ البري " الي مكان البلاغ تنسيقا ومسئولي حي شرق المنصورة تم عمل كردون أمني حول العقار وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من طابق أرضي واربعة طوابق علوية بمساحة " 300 متر تقريبا " وكل طابق مكون من " 2" شقة ملك المدعو "صالح محمد صالح سليمان " 65 بالمعاش ، ومقيم بذات العنوان ( ماهول بالسكان - عدا الطابق الرابع ) وسقوط شرفتي شقتي الطابق الرابع علوي مساحة كلا منها ( 1 في 6 متر تقريبا ) . نجم عن ذلك  اصابة المدعو " السيد السيد علي يوسف " 56  سنة ،كاتب شئون ادارية بمستشفي جامعة المنصورة ، ومقيم منطقة " عبدالرازق " دائرة القسم .. بجرح باليد اليمني وكدمات بالساقين " تصادف مروره اثناء الواقعة " وتم نقله الي مستشفي المنصورة الدولي
وبسؤاله ايد ذات المضمون ، وبسؤال مالك العقار  اید ذات المضمون ، ولم يتهم احدا  بالتسبب في ذلك .
بسؤال المدعو  "وجدي السيد محمد الحبشي " 57 سنة ، فنی شتون هندسية بحى شرق المنصورة ، ومقيم منطقة " سندوب " دائرة قسم أول المنصورة.
علل سبب ذلك لقدم المبنى وان العقار صادر بشأنه القرار الهندسي رقم 20/6/5 لسنة 2020 بازالة الطابقين الثالث والرابع وترميم باقي العقار  ،وجاري ازالة مواطن الخطورة وعرض حالة العقار على لجنة المنشات الآيلة للسقوط ، واوصي باخلاء الطابق الثالث من قاطنيه " تم الاخلاء ".
جاري تحرير المحضر اللازم ، والعرض علي النيابة العامة.

اصابة المنصورة شرفة منزل الدقهلية أمن

موضوعات متعلقة

مدبولي يتفقد مدينة المنصورة الجديدة.. ويستمع لشرح حول الإنشاءات

مؤامرة أم صدفة.. لماذا تظهر غزة ضبابية في خرائط جوجل؟

ترشيحاتنا

خروج وتعافي 9 حالات كورونا من مستشفي قنا العام

موسيمانى يكشف كواليس أول لقاء مع لاعبى الأهلي بعد مباراة صن داونز

وزير الزراعة يكشف حقيقة انتشار بطيخ فاسد بالأسواق.. تفاصيل

الجزائر تدرج حركتي رشاد الإخوانية والمالك على قوائم الإرهاب

ماله الكاسيت .. عندما ورطت أحمد حلمي سيارة شهيرة في منطقة الدقي | صور

شيخ الأزهر: استمرار استهداف الأبرياء الفلسطينيين نقطة سوداء في تاريخ الكيان المحتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب فى مصر خلال ختام اليوم الثلاثاء 18-5-2021

وزير الدفاع في مهمة رسمية لبحث التعاون العسكري مع اليونان وقبرص

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

20 يونيو.. الحكم على مودة الأدهم وحنين حسام في قضية الاتجار بالبشر

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

تصريحات مسيئة.. بيان عاجل من الخارجية السعودية للرد علي شربل وهبة

السيسي يعلن تبرع مصر بـ 500 مليون دولار لاعادة الاعمار في قطاع غزة

متى سنري مصيره بيده.. خالد بيومي يهاجم مسؤولي الكرة فى مصر بسبب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 دولارات.. المتحف الأثري بمطار القاهرة يفتح أبوابه أمام الزوار ..صور

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

فيديو

فيديوجراف| فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميًا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

دعاء عبدالقادر تكتب: أزواج لكن غرباء

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

اﻟﻤﺰﻳﺪ