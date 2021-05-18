إصابة شخص سقطت عليه شرفة منزل فى المنصورة

أصيب شخص بجروح وكدمات إثر سقوط شرفة عقار قديم بشارع "صلاح الدين الأيوبي" بجوار جوازات المنصورة، وتم نقل المصاب إلي مستشفي المنصورة الدولي، وتبين أن العقار صادر له قرار إزالة عدد من الطوابق وترميم الباقي.

وكان إخطارًا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من ادارة شرطة النجدة بسقوط شرفة عقار كائن بشارع " صلاح الدين الأيوبي " دائرة القسم.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية " الإنقاذ البري " الي مكان البلاغ تنسيقا ومسئولي حي شرق المنصورة تم عمل كردون أمني حول العقار وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من طابق أرضي واربعة طوابق علوية بمساحة " 300 متر تقريبا " وكل طابق مكون من " 2" شقة ملك المدعو "صالح محمد صالح سليمان " 65 بالمعاش ، ومقيم بذات العنوان ( ماهول بالسكان - عدا الطابق الرابع ) وسقوط شرفتي شقتي الطابق الرابع علوي مساحة كلا منها ( 1 في 6 متر تقريبا ) . نجم عن ذلك اصابة المدعو " السيد السيد علي يوسف " 56 سنة ،كاتب شئون ادارية بمستشفي جامعة المنصورة ، ومقيم منطقة " عبدالرازق " دائرة القسم .. بجرح باليد اليمني وكدمات بالساقين " تصادف مروره اثناء الواقعة " وتم نقله الي مستشفي المنصورة الدولي

وبسؤاله ايد ذات المضمون ، وبسؤال مالك العقار اید ذات المضمون ، ولم يتهم احدا بالتسبب في ذلك .

بسؤال المدعو "وجدي السيد محمد الحبشي " 57 سنة ، فنی شتون هندسية بحى شرق المنصورة ، ومقيم منطقة " سندوب " دائرة قسم أول المنصورة.

علل سبب ذلك لقدم المبنى وان العقار صادر بشأنه القرار الهندسي رقم 20/6/5 لسنة 2020 بازالة الطابقين الثالث والرابع وترميم باقي العقار ،وجاري ازالة مواطن الخطورة وعرض حالة العقار على لجنة المنشات الآيلة للسقوط ، واوصي باخلاء الطابق الثالث من قاطنيه " تم الاخلاء ".

جاري تحرير المحضر اللازم ، والعرض علي النيابة العامة.