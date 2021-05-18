رئيس الوزراء في دمياط لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية .. ويجري حوارا مع القائمين على صناعة الأثاث والعاملين .. ويؤكد: القيادة السياسية تدعمكم

خلال زيارته لـ دمياط:

مدبولي يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى والاستثمارى بـ شطا

يجرى حوارا مع القائمين على صناعة الأثاث والعاملين .. ويؤكد: القيادة السياسية تدعمكم



توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة دمياط؛عقب انتهاء جولته بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك للوقوف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ورافقه خلال الجولة وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

واستهل رئيس الوزراء الجولة، بالتأكيد أن محافظة دمياط حظيت باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهدت افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بها خلال الفترة الماضية.

وخلال جولته بالمحافظة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الموقع الخاص بمشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري، الذي يتم تنفيذه بمنطقة شطا على مساحة ١٢ فدانا بتكلفة تقدر بـ ١٦٠ مليون جنيه، بهدف إنشاء منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية تتضمن محجرا يشمل ١٢ حظيرة، ومجزرين حكوميين وآخر استثماري، ومحطتي تدوير المخلفات الحيوانية؛ "كوكر"، ومعالجة، وكذا مبنى للإدارة والأعلاف، بالإضافة إلى رصيف تنزيل وتصنيف.

وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء الموقع، قدم المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، بوزارة الإسكان، الذى يتولى الاشراف على التنفيذ، شرحا أوضح خلاله أن إنشاء المجزر المتكامل يستهدف تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وخدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد، والحفاظ على صحة المواطن، وذلك من خلال توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن موقع المشروع يتميز بقربه من ميناءي دمياط وبورسعيد، فضلا عن أنه يعد أحد المشروعات المهمة التي تنفذ لخدمة محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، لأنه يسهم في توفير نحو ٢٠٠٠ فرصة عمل.

ولفت إلى أن المحجر الصحي الذي يضم ١٢ حظيرة تستوعب كل حظيرة منها ٢٠٠ رأس ماشية، وكذا محطة "كوكر" لتدوير المخلفات الحيوانية تصل طاقتها إلى 4 أطنان في الدورة الواحدة، يتم من خلالها تدوير المخلفات الحيوانية ونواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، وذلك تحت ضغط وحرارة عالية لتحويلها إلى مُركزات أعلاف عالية البروتين وذات قيمة اقتصادية عالية، كما أن المحطة تعد مشروعا منفردا يخدم المحافظة بأكملها وليس المجزر فقط؛ نظرًا لما سيحققه المشروع من عائد مالي كبير.

ووجه رئيس الوزراء بتكثيف الأعمال؛ من أجل الإسراع فى تنفيذ المجزر الآلي، الذي يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة، ويعد من المشروعات الحيوية.

وخلال زيارته للمحافظة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عددا من المصانع وورش الإنتاج بمنطقة الأراضي الصناعية بمدينة دمياط للأثاث، ورافقه وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه خلال الجولة، نموذجا لأحد المصانع، والذي يقع على مساحة ٣ آلاف م٢، ويضم ورشا للدهانات، والتنجيد، والزجاج، وهنجر صناعيّ لإنتاج الأثاث الخشبيّ، مزودة بأحدث الماكينات المستخدمة في مجال صناعة الأثاث، بالإضافة إلى الجزء المخصص للإدارة ومعرض للأثاث، مما يؤهله ليكون مصنعا متكاملا بقطاع صناعة الأثاث بمدينة الأثاث بدمياط.

وأشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن هذا المصنع يُعد النواة الأولى لانطلاق مشروعات أخرى بمنطقة الأراضي الصناعية كاملة المرافق التي تقع على مساحة ٥٩٠ ألف م٢ بالمدينة، والتي تم افتتاحها في أواخر عام ٢٠١٩ بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق خطة الدولة نحو تعميق وتنمية قطاع صناعة الأثاث، التي تُعد الحرفة الأولى لأبناء محافظة دمياط، فضلاً عن توفير البنية الأساسية الصناعية اللازمة لتحفيز هذا القطاع وتنمية القدرة التصديرية للانطلاق نحو العالمية.

وأضافت محافظ دمياط أن مدينة دمياط للأثاث تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، وتُعد أكبر مجمع صناعيّ وتجاريّ للأثاث، والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط؛ حيث تقع على مساحة ٣٣١ فدانا بمنطقة شطا، بالقرب من ميناءي دمياط وبورسعيد، وتضم ١٣٤٨ ورشة و٥٩٠ ألف م٢ أراض صناعية كاملة المرافق؛ لإقامة مصانع للأثاث بإجمالي مساحة ١٣٩ فدانا لمنطقة المستثمرين، بالإضافة إلى منطقة خدمية وإدارية، ومركز تكنولوجيا الأثاث الذي يمنح شهادات الجودة لمنتجات المدينة، فضلاً عن دوره في إتاحة فرص تدريبية للصناع.



كما نوهت الدكتورة منال عوض إلى أن عدد الأراضي التي تم بيعها ولم يتم الإنشاء 6 قطع، بينما يبلغ عدد الأراضي غير المبيعة 151 مساحة، ويصل إجمالي عدد الورش إلى 1348 ورشة صناعية، منها 440 ورشة مبيعة، من بينها 339 ورشة مستلمة، والتي من بينها 240 ورشة مستلمة وتعمل وتنتج.

وخلال جولته بمدينة دمياط الأثاث، أجرى رئيس الوزراء حوارا مع القائمين على مصانع الأثاث والعاملين بالمدينة، وحرص على الاستماع إلى آرائهم للارتقاء بهذه الصناعة المهمة لتغطية حاجة السوق المحلية من منتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية، كما اهتم الدكتور مدبولي بالتعرف على المشكلات التي تواجههم في عملية الصناعة وتوافر المواد الخام.

وأكد دعم القيادة السياسية لهذه الصناعة المهمة التي تسعى الدولة إلى أن تتبوأ مركزا متقدما على المستوى العالمي بفضل تميز منتجاتهم، كما أكد على دعم الدولة لكافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين أكد الصناع من جانبهم على ارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يؤثر في النهاية على سعر المنتج النهائي، ومنافسته في الأسواق المحلية والعالمية، ووجه رئيس الوزراء بدراسة الموضوع من كافة جوانبه وتقديم تقرير واف له.

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة دمياط، اليوم، بتفقد مشروع الإسكان الذى يتم تنفيذه بموقع شطا ٢، ويرافقه وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وتجول رئيس الوزراء ومرافققوه في أرجاء المشروع، حيث أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أجهزة الدولة، بالتوسع في مشروعات الإسكان، والتي حققت طفرة كبيرة في هذا القطاع؛ لتوفير وحدات سكنية كاملة المرافق والتشطيبات تناسب جميع الفئات.

من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن المشروع يضم ٢٠ عمارة؛ عبارة عن دور أرضي و٤ أدوار علوية بتشطيبات كاملة نفذتها مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، وتحتوي كل عمارة على 16 وحدة بإجمالي 320 وحدة سكنية، من بينها ١٣ عمارة إسكان اجتماعي و٧ عمارات إسكان استثماري، كما يضم المشروع ٣٢٠ وحدة تجارية، فضلاً عن تنفيذ أعمال إنارة خارجية لكل عمارة تعمل بالطاقة الشمسية.

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