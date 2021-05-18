إصابة شخصان فى إنقلاب دراجة بخارية بـ ميت غمر

أصيب شخصان بإصابات بالغة وكسور متفرقة إثر انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل"، أثناء محاولة قائدها تخطي أحد المطبات الصناعية علي طريق ( میت محسن - كفر بهيدة ) بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكان اخطارًا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول كلا من "محمد حلمى عبدالحی فرج " 35 سنة، سائق مصابا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ، و خاله " أيمن سعد ياسين الرفاعي " 62 سنة ،عامل ،مصابا باشتباه كسر باليد اليسرى ( إدعاء حادث طريق ) ويقيمان دائرة قسم أول المحلة الكبرى - غربية .

وبانتقال الضباط وبالفحص وسؤال المصاب الثاني قرر بأنه أثناء إستقلاله دراجة النارية " موتوسيكل "قيادة المصاب الأول تحمل رقم ( ع ف و 6473 ) على الطريق الفرعي ما بين قريتي ( میت محسن - كفر بهيدة ) دائرة المركز وحال تخطيه إحدى المطبات الصناعية إختل مقود القيادة بيده ، مما أدى إلى إنحرافهما وإنقلابها بالدراجة النارية على جانب الطريق، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4492 جنح مركز ميت غمر ، وجاري العرض على النيابة العامة .