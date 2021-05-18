إصابة شخصان فى إنقلاب دراجة بخارية بـ ميت غمر
أصيب شخصان بإصابات بالغة وكسور متفرقة إثر انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل"، أثناء محاولة قائدها تخطي أحد المطبات الصناعية علي طريق ( میت محسن - كفر بهيدة ) بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وكان اخطارًا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول كلا من "محمد حلمى عبدالحی فرج " 35 سنة، سائق مصابا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ، و خاله " أيمن سعد ياسين الرفاعي " 62 سنة ،عامل ،مصابا باشتباه كسر باليد اليسرى ( إدعاء حادث طريق ) ويقيمان دائرة قسم أول المحلة الكبرى - غربية .
وبانتقال الضباط وبالفحص وسؤال المصاب الثاني قرر بأنه أثناء إستقلاله دراجة النارية " موتوسيكل "قيادة المصاب الأول تحمل رقم ( ع ف و 6473 ) على الطريق الفرعي ما بين قريتي ( میت محسن - كفر بهيدة ) دائرة المركز وحال تخطيه إحدى المطبات الصناعية إختل مقود القيادة بيده ، مما أدى إلى إنحرافهما وإنقلابها بالدراجة النارية على جانب الطريق، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4492 جنح مركز ميت غمر ، وجاري العرض على النيابة العامة .