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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصان فى إنقلاب دراجة بخارية بـ ميت غمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب شخصان بإصابات بالغة وكسور متفرقة إثر انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل"، أثناء محاولة قائدها تخطي أحد المطبات الصناعية علي طريق ( میت محسن - كفر بهيدة )  بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكان اخطارًا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا  لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول كلا من "محمد حلمى عبدالحی فرج " 35 سنة، سائق مصابا باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ، و خاله " أيمن سعد ياسين الرفاعي " 62 سنة ،عامل ،مصابا باشتباه كسر باليد اليسرى ( إدعاء حادث طريق ) ويقيمان دائرة قسم أول المحلة الكبرى - غربية .
وبانتقال الضباط وبالفحص وسؤال المصاب الثاني قرر بأنه أثناء إستقلاله دراجة النارية " موتوسيكل "قيادة المصاب الأول تحمل رقم ( ع ف و 6473 ) على الطريق الفرعي ما بين قريتي ( میت محسن - كفر بهيدة ) دائرة المركز  وحال تخطيه إحدى المطبات الصناعية إختل مقود القيادة بيده ، مما أدى إلى إنحرافهما وإنقلابها بالدراجة النارية على جانب الطريق، ولم يتهم أحدًا  بالتسبب في ذلك لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4492 جنح مركز ميت غمر ، وجاري العرض على النيابة العامة .

اصابة شخصان انقلاب دراجة بخارية ميت غمر

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