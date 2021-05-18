البطل السعودي يزيد الراجحي ينهي الجولة الأولى من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة

حصل البطل السعودي، يزيد الراجحي، على المركز الثالث فى الجولة الأولى من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات- كروس كانتري ، والذى تعد هى المرة الاولى له بها .

وانهى البطل السعودي يزيد الراجحي الرالي في المركز الثالث، في الترتيب العام، برفقة ملاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، بزمن إجمالي قدره 10: 34: 15 ساعات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

وتعتبر مشاركة البطل السعودي يزيد الراجحي ، فى كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة ، هى الاولى بعد شفائه من الحادث الذى تعرض له فى الرقبة اثناء سباق باها الشرقية .

وقال يزيد الراجحي : " أنهينا -ولله الحمد- بالمركز الثالث في الترتيب العام ، كانت أربعة أيام حافلة بالتحدي في مسارات متغيرة، لم أكن أضغط بشكل كبير، وانتهجت الأسلوب الحذر، كي لا تتأثر رقبتي بفعل المطبات كونها المشاركة الأولى لي بعد الحادث".

وأكمل الراجحي: “لقد استمتعت بهذا الرالي، وكان بمثابة تدريب تأهيلي لعودة أقوى في الراليات القادمة ”.

واوضح انه اعتمد على أسلوبًا مغايرًا عن قيادته المعهودة ، حيث لم يستخلص جميع قدرات سيارته؛ تفاديًا للضربات التي قد تؤثر على رقبته ، متقيدًا بنصيحة الأطباء.

و بلغت مسافته مسار كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة الإجمالية 1473 كلم، والذى تميز بالمناظر الطبيعية ، والمسارات المتعرجة الخادعة التقنية وضيقة حول مدينة فيا مارتن الريفية، خلال الأيام الأربعة، متسمة بالسرعة العالية والمتوسطة في بعض المراحل.

والجدير بالذكر ان الجولة الأولى من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من الاتحاد الدولي للسيارات- كروس كانتري، أقيم في إقليم الأندلس على مدار أربع مراحل في الفترة ما بين 12 و16 مايو الجاري.