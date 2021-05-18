تؤكد دور مصر التاريخي.. البابا تواضروس يشيد بمبادرة الرئيس لإعادة إعمار غزة

أشادت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بالمباردة المصرية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، بتقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة من جراء الأحداث الأخيرة التي جرت بها، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية الإعمار، في لفتة مساندة ودعم للأشقاء الفلسطينيين في المحنة الإنسانية التي يمرون بها.

وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، أن المبادرة تؤكد بوضوح دور مصر التاريخي الذي قامت به ومازالت في دعم الشعوب العربية، بوصفها الشقيقة الكبرى لأشقائها العرب.