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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق محال ومنشآت تجارية

تحرير 210 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في بني سويف

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها .

 

وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء  رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التابعة له، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية  المعنية.

 

 وأكد المحافظ، ضرورة استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ تطبيقه"منذ مطلع يناير الماضي"،والغلق الكامل لدور المناسبات،مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

 

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير"الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود"،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم"اليوم" تحرير210 محضراً لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة بواقع:108بمركز ومدينة بني سويف، و33 بمركز ناصر،و25 بالواسطى و8 بمركز ببا،و20 بالفشن،و11 باهناسيا،و5 بسمسطا،.

 

فيما تم فض تجمع لسرادق و غلق بعض المحال التجارية،وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.

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