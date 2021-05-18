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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المهن الإجتماعية تشكر رئيس الجمهورية على مبادرة التبرع بـ 500 مليون دولار لأهل فلسطين

صدى البلد

أعرب مجلس النقابة العامه للمهن الاجتماعية برئاسة الدكتور عبد الحمید زاید النقيب العام والسادة ممثلي مجالس الفروع بمحافظات مصرعن بالغ الحزن والقلق لما يحدث للأخوه الفلسطيني ين في الأراضي المحتلة والدمار الذي خلفته القوة المفرطة والتعامل الإنساني مع المدنيين العزل ومقدرات الشعب الفلسطيني التي شملها الدمار والخراب.


وأعربت جموع الإجتماعيین مساندة للشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة.
 

ووجهت النقابة الشكر لرئيس الجمهورية على استجابته السريعة واعلانه عن تبرع مصر يمبلغ ۰ 5۰ مليون جنية في مبادرة مصرية لإعادة إعمار البنية الأساسية للأراضي الفلسطينيه ، ومساعدة الأشقاء على تجاوز محنتهم ، ونحن على العهد خلف القيادة السیاسية حتى تنتهي تلك الهجمه البربریة الشرسه من قوات الاحتلال الإسرائيلی.

 

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