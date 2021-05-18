أخبار التكنولوجيا| لماذا تظهر غزة ضبابية في خرائط جوجل؟.. وفيسبوك في ورطة لحذفه صور الأقصى

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

بعد ألمانيا.. الأرجنتين تمنع واتسآب من تنفيذ شروط سياسة الخصوصية



أمرت الحكومة الأرجنتينية فيسبوك، بتعليق تفعيل شروط سياسة الخصوصية لتطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب، لمدة 6 أشهر، ومنع واتسآب من جمع البيانات الشخصية للمستخدمين ومشاركتها مع أى تطبيقات أو شركات أخرى.

رغم الاعتذار.. فيسبوك في ورطة بسبب حذف المشاركات وصور الأقصى.. صور



شهد موقع التواصل الاجتماعى الأشهر فى العالم، Facebook فيسبوك، هجوما كبيرا من المستخدمين فى فلسطين والوطن العربى، فى الساعات الماضية وذلك بعد تكرار حذف مشاركات المستخدمين ومنشوراتهم، وكذلك حذف صور الأقصى بسبب دعم القضية الفلسطينية.

عودة تطبيق "مناصرى ترامب" مرة أخرى على متجر آبل



ذكرت تقارير أن تطبيق التواصل الاجماعى Parler أصبح متاحا مرة أخرى على متجر App Store من شركة آبل الأمريكية، بعدما قررت الشركة حذفه عقب أحداث إقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي فى 6 يناير الماضى، حيث اعتبر التطبيق وقتها مساهما بشكل أساسي فى التحريض على العنف، حيث عرف التطبيق وقتها بتطبيق مناصرى ترامب.

مؤامرة أم صدفة.. لماذا تظهر غزة ضبابية في خرائط جوجل؟



في واحد من أكثر الاعتداءات الإسرائيلية عنفا على فلسطين وقطاع غزة، أثار عدد من الباحثين المتخصصين في الصراع العربي الإسرائيلي، عدم وجود صور واضحة لقطاع غزة في خرائط جوجل من خلال تطبيقات Google Maps وكذلك Earth، الأمر الذي يثير عددا من الشكوك وينذر بخطر كبير.

تسريبات تكشف مواصفات هاتف شاومى الخارق Xiaomi Mi CC10



كشفت تسريبات عددا من مواصفات هاتف Xiaomi Mi CC10 من شركة شاومي الصينية، والذى سيتم إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيأتي الهاتف مع عدد من الإمكانات الجبارة التي تمكنه من المنافسة فى فئة الهواتف المتوسطة مع هواتف سامسونج وأوبو.