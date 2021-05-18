عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

النقابات الطبية: تقديم 500 مليون دولار لقطاع غزة موقف مشرف لمصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؛ نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

 

الرئيس السيسي 


ورحبت النقابات المهنية الطبية، وعلى رأسها النقابة العامة للأطباء، والصيادلة والبيطريين، بتوجيهات الرئيس، لدعم قطاع غزة، بتقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار، وبفتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين وتجهيز المستشفيات المصرية، وتسخير إمكانيات هيئة الإسعاف لنقل المصابين وإرسال شحنات المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

البيطريين تشيد بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة

"الصيادلة" تشيد بمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

"الأطباء" ترحب بالتوجيهات الرئاسية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق

اتحاد عمال مصر يشيد بقرارات الرئيس السيسي بدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال


 

وقال الدكتور محمد الأكشر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه تم التواصل بين النقابة عن طريق الأمين العام وبين مساعد وزير الصحة الفليسطيني، بشأن تقديم المساعدات لما يحدث بقطاع غزة.


وأكد “الأكشر”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم تحديد نقط العجز هناك، سواء كوادر طبية أو مستلزمات وتمت مخاطبة مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية.

فلسطين 

ومن جانبه صرح د. أسامة عبد الحى، أمين عام نقابة الأطباء، بأنه تم التواصل مع د .عبد اللطيف الحاج، مسئول العلاقات الخارجية بدائرة الشئون الصحية، والذي أرسل له قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات وجارى تجهيزها التى سيتم تمويلها من خلال التبرعات الموجودة لدى  لجنة مصر العطاء التى تستقبل تبرعات المواطنين من الآن حيث تم فتح  باب التبرع فى مقر النقابة خلال إجازة العيد من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً - هذا إلى جانب  التبرع على الحسابات البنكية المنشورة على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة.

 

وأشار إلى أنه سوف يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى لإدخال الشحنة الى غزة.

 

وتابع د. عبد الحى، “هناك احتياج أيضا لبعض الأطباء من التخصصات الجراحية مثل جراحة الصدر والمخ والإعصاب والأوعية الدموية والعناية المركزة حتى الآن”.

البيطريين تشيد بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة

"الصيادلة" تشيد بمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

"الأطباء" ترحب بالتوجيهات الرئاسية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق

اتحاد عمال مصر يشيد بقرارات الرئيس السيسي بدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال

 

ونوه بأنه سيتم تجهيز قائمة بأسماء الأطباء من الذين أبدوا رغبتهم فى التطوع بالسفر الى غزة ،علمأ بأن 1200 طبيب قاموا بالتسجيل على موقع النقابة كمتطوعين،
 

وسيتم التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بإرسال  قائمة بأسماء المتطوعين حسب الإحتياج والتخصص المطلوب مرفق بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر. 

 

النقابة العامة للأطباء

 

ورحبت نقابة أطباء مصر بكل قرارات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني سواء بقراره الأخير الذي صدر اليوم بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة ، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالإشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وكذلك بتوجيهات الرئيس، بفتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين وتجهيز المستشفيات المصرية، وتسخير إمكانيات هيئة الإسعاف لنقل المصابين وإرسال شحنات المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

 

النقابة العامة للصيادلة

 

أشادت النقابة العامة لصيادلة مصر بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

 

وثمنت نقابة الصيادلة جهود الدولة المصرية فى دعم ومساندة الشعب الفلسطينى  انطلاقاً من فتح مصر لمعبر رفح البرى بشمال سيناء، لادخال المساعدات للقطاع ونقل الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم بعد تجهيز 11مستشفى بمحافظات شمال سيناء، إضافة إلى إرسال 65 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الاشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة وتذليل كافة العقبات.

 

وأكدت “الصيادلة” على تضامن الشعب المصرى مع الأشقاء الفلسطينين ضد الاعتداءات التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، ودعت المجتمع الدولى للتدخل لوقف الهجوم الذى يتعرض له سكان حي "الشيخ جراح".

 

النقابة العامة للأطباء البيطريين

 

أكد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، تأييده الكامل للخطوه القوية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مصر لإعادة إعمار قطاع غزة بمبلغ "خمسمائة مليون دولار"، ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى ذلك.

 

هذا الموقف المشرف الذي يدعو للفخر يؤكد علي دور مصر المحوري والقيادي في المنطقة و يؤكد علي وقوف مصر بجانب أشقائها العرب

الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر معبر رفح مبادرة الرئيس مصابين دعم فلسطين النقابات المهنية اتحاد عمال مصر النقابة العامة للأطباء البيطريين الشعب الفلسطيني الشقيق

موضوعات متعلقة

البيطريين تشيد بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة

"الصيادلة" تشيد بمبادرة الرئيس السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

"الأطباء" ترحب بالتوجيهات الرئاسية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق

اتحاد عمال مصر يشيد بقرارات الرئيس السيسي بدعم فلسطين في مواجهة الاحتلال

الرعاية الصحية: الرد على 3500 مكالمة واستفسار لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

الصحة: تسجيل أكثر من 3 ملايين على موقع لقاح كورونا

وزيرة الصحة: توفير مساعدات للأشقاء في فلسطين خلال 24 ساعة

الرعاية الصحية تعلن عن الخط الساخن المخصص لحجز مواعيد إجراء الفحوص الطبية للطلاب

ترشيحاتنا

أسعار الذهب تصعد لأعلى مستوى خلال4 شهور مدعومة بتراجع الدولار ومخاوف التضخم

خروج وتعافي 9 حالات كورونا من مستشفي قنا العام

موسيمانى يكشف كواليس أول لقاء مع لاعبى الأهلي بعد مباراة صن داونز

وزير الزراعة يكشف حقيقة انتشار بطيخ فاسد بالأسواق.. تفاصيل

الجزائر تدرج حركتي رشاد الإخوانية والمالك على قوائم الإرهاب

ماله الكاسيت .. عندما ورطت أحمد حلمي سيارة شهيرة في منطقة الدقي | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب فى مصر خلال ختام اليوم الثلاثاء 18-5-2021

وزير الدفاع في مهمة رسمية لبحث التعاون العسكري مع اليونان وقبرص

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

20 يونيو.. الحكم على مودة الأدهم وحنين حسام في قضية الاتجار بالبشر

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

تصريحات مسيئة.. بيان عاجل من الخارجية السعودية للرد علي شربل وهبة

السيسي يعلن تبرع مصر بـ 500 مليون دولار لاعادة الاعمار في قطاع غزة

متى سنري مصيره بيده.. خالد بيومي يهاجم مسؤولي الكرة فى مصر بسبب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 دولارات.. المتحف الأثري بمطار القاهرة يفتح أبوابه أمام الزوار ..صور

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

كارثة خطيرة.. كورونا يقتل آلاف الأطفال والرضع في هذا البلد.. صور

فيديو

فيديوجراف| فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميًا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

دعاء عبدالقادر تكتب: أزواج لكن غرباء

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

اﻟﻤﺰﻳﺪ