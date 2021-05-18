زكريا رضوان يشيد بقرارات الرئيس السيسي في إعادة إعمار غزة

أشاد المستشار زكريا رضوان الفحام ، عضو مجلس نقابة المحامين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة وقيام الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأعرب الفحام خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن تقديره لمجهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواقفه القوية والشجاعة وقراراته في مواجهة الأزمات والتحديات والعمل بكل حكمة وقوة.

وأوضح أن التبرع لإعادة الإعمار في غزة خلال هذا التوقيت له دلالات كبرى تفوق دلالاته المادية، لأنه رسالة واضحة بأن مصر كانت وما زالت وستكون إلى جوار الشعب الفلسطيني مؤيدة لحقه المشروع فى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية فى إطار حل الدولتين، مؤكداً أن الموقف المصري أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد على محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والتي تعتبرها مصر امتدادا لأمنها القومي وتحرص دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وأن مصر تبقى دائمًا النموذج الذي يحتذى به في العطاء وفي الوقوف بجانب الأشقاء حتى في وقت يعاني فيه العالم أجمع من تبعات أزمة اقتصادية طاحنة.

واختتم قائلا: "إن زيارة الرئيس السيسي لباريس لها أهميتها الكبرى أيضًا لطرح رؤية مصر الواضحة والحاسمة تجاه الأوضاع الحالية داخل المنطقة سواء كانت فيما يخص القضايا الليبية والسورية".

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كـ مبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.