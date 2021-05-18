برلمانية الوفد: مبادرة الرئيس السيسي في إعادة إعمار غزة فخر لكل المصريين

برلمانية الوفد " تثمن مبادة الرئيس بالمساهمة في إعادة إعمار غزة..

ثمنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب برئاسة النائب سليمان وهدان المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمساهمة في إعادة إعمار غزة والمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار ، موكدة بأن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية فخر لكل المصريين بتحركات واعية ومقدرة لحجمها الكبير والتاريخي في المنطقة والعالم.

وأضاف النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية للوفد في بيان له بأن الرئيس السيسي يسير بخطوات ثابتة في عدد من القضايا الداخلية والخارجية ونتائج جميعها مبشرة وتدعو للفخر وسيكون هناك نتائج إيجابية أكثر في القريب العاجل في عدد من القضايا التي تسير فيها الدولة المصرية.



وتابع وهدان ان الدولة المصرية تبرهن كل يوم علي إعلاء القيم الإنسانية وآخرها قرار الرئيس السيسي بنقل المصابين والجرحى وعلاجهم في المستشفيات المصرية ، بالإضافة إلى المساعدات التي قدمتها مصر للشقيقة فلسطين التي تكفي احتياجات الشعب الفلسطيني لعدة أشهر، وليس لأيام، وتأتي هذه الخطوات استمرارًا للدور المصري الكبير في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس وجميع الحقوق الفلسطينية المشروعة.



وتقدم وهدان بالشكر للقيادة السياسية علي المجهودات المبذولة في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته خفاقة عظيمة أبد الدهر .