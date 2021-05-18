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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بجرعتين.. البحرين تسمح بتطعيم كورونا للأطفال

علم البحرين
علم البحرين

قررت البحرين، اليوم الثلاثاء، السماح بحصول الأشخاص الذين يبلغ أعمارهم بين 12 إلى 17 عامًا بتطعيم فيروس كورونا، وجرعة منشطة لمن هم فوق الـ 50 عاما.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بالبحرين على تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا بتطعيم "فايزر وبيونتك" المضاد لفيروس كورونا بجرعتين.

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يأتي ذلك بعد أن تدارست اللجنة جميع التوصيات الصادرة عن الفريق الاستشاري المعني بالتطعيمات في منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم بالأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بتوفير الحماية الكافية لهذه الفئة عبر تقديم التطعيم، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال اكتساب المناعة ضد الفيروس.

وأشار الفريق إلى أنه نظرًا لكون هذه الفئة العمرية عرضةً للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، تم الأخذ في الاعتبار تأمين التطعيم لوقايتهم من الإصابة به أو مضاعفاته التي قد تكون خطرة عليهم عن طريق الحصول على التطعيم لتحصينهم من الفيروس.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل لأخذ التطعيم المضاد للفيروس عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh من خلال اختيار «التسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا».

ويتطلب التسجيل موافقة ولي الأمر في المركز الصحي قبل أخذ التطعيم للراغبين لهذه الفئات العمرية المذكورة إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم.

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