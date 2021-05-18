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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد "المترجم" أحمد شعبان

أحمد شعبان المترجم
أحمد شعبان المترجم ومحلل أداء الفريق

احتفل الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاد أحمد شعبان “المترجم” ومحلل أداء الفريق، وذلك في مران اليوم الثلاثاء.

 

وقام الجهاز الفني واللاعبون بعمل ممر شرفي لشعبان، وقاموا بالاحتفاء به متمنين له التوفيق والنجاح في حياته خلال الفترة القادمة.

 

وقام الفرنسي كاتيرون بتقديم تهنئة خاصة لمترجمه ، متمنيا له حياة سعيدة سواء في الجانب العملي أو الشخصي.

 

ويلتقي الفريق مع نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

 

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 48 نقطة.

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