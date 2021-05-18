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رئيس التحرير
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جامعة حلوان : نعمل على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليا .. ونهدف لتشجيع الباحثين نحو الابتكار

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • رئيس جامعة حلوان : نعم على زيادة عدد الابحاث العلمية المنشورة دوليا 
  • دعم البحث العلمى بجامعة حلوان : ندعم اعضاء هيئة التدريس و منتسبى كليات الجامعة
  • نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل على تشجيع الباحثين نحو الابتكار 

 

تقدم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الخدمات لاعضاء هيئة التدريس و منتسبى كليات الجامعة  بهدف  الارتقاء بالمستوى البحثي ، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى.

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان وحدة دعم البحث العلمى تعمل على النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، للمساعدة على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، ما ينعكس أثره ايجابياً على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، ما من شأنه أن يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان.

 

وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي وأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعملى وتحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.
 

و أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مركز دعم البحث العلمي يساهم فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، أن الخدمات التي تقدمها الوحدة تتمثل فى التدقيق اللغوي للأبحاث العلمية، وتقديم الاستشارات البحثية المتعلقة بتصميم طرق البحث واختيار المجلات للنشر الدولي، وعمل الإحصاء البحثي ومعالجة البيانات، كشف الانتحال العلمي، كذلك تصميم البوسترات العلمية، ضبط وتنسيق الأبحاث وإعدادها للنشر، بالإضافة إلى الترجمة العلمية.

 

وصرح القائمون على المركز إلى أنه تهدف رؤية المركز  خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية مما ينعكس أثره علي زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

كما أشار القائمون على المركز أن جميع ورش العمل التى يقدمها مجانية تماما و التسجيل خلالها عن طريق ملئ البيانات الخاصة بالرغب بحضور الورش اون لاين قبل بدء جلسة الدورات التدريبية . 

 

و تأتى أهمية المركز من حرص جامعة حلوان على العمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي، وذلك يٱتى من ان البحث العلمى يعد ركيزة أساسية نظرًا لدوره الفاعل فى توفير حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع . 
وأضاف مدير مركز دعم البحث العلمى أن الخدمات المقدمة مقتصرة على الأبحاث المعدة للنشر الدولي والتي يكون الانتماء الأول للباحث فيها هو جامعة حلوان.

 

وللحصول على هذه الخدمات يمكن التواصل مع المركز من خلال البريد الالكترونى التالى: [email protected]

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