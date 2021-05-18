روي هودجسون يرحل عن كريستال بالاس ويعتزل عالم التدريب بعد 45 عامًا

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، رحيل مدربه روي هودجسون واعتزاله عالم التدريب، نهاية الموسم الجاري.

وأكد نادي كريستال بالاس أن هودجسون سيرحل عن تدريب الفريق بعد 4 مواسم قضاها، خاض فيها الفريق تحت إمارته 162 مباراة، ونجح في الإبقاء على فريقه في البريميرليج.

وقال هودجسون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" بعد أكثر من 45 عامًا من التدريب ، قررت أن الوقت مناسب لي للابتعاد عن قسوة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، لذا ستكون آخر مباراتين لي كمدرب لفريق كريستال."

وأضاف:“لقد كانت فترة مجزية بشكل خاص في حياتي الكروية ومسيرتي الكروية لأتمكن من قضاء هذه المواسم الأربعة الأخيرة مع بالاس. أشعر الآن أنه في نهاية موسم ناجح آخر ، حيث حصلنا على وضعنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ، فإن اللحظة مناسبة لي للتخلي عن مسؤولياتي كمدير فني بشكل كامل.”

وتابع:"لقد تلقيت الكثير من الدعم من زوجتي وعائلتي طوال مسيرتي المهنية وكنت أفكر في هذا القرار لبعض الوقت ، والآن أعتقد أن الوقت مناسب للنظر فيها ومعرفة ما يخبئه لي المستقبل."

وأردف:"لقد استمتعت حقًا بوقتي في بالاس ، لقد تشرفت بالعمل مع مجموعة متميزة من اللاعبين المحترفين والمتفانين ، معظمهم كان معي طوال السنوات الأربع. يكون المدرب جيدًا مثل اللاعبين الذين يؤدون على أرض الملعب. لقد كنت محظوظًا لأنهم قد أعطوني ذلك بالتأكيد وأشكرهم على ذلك."

وستكون أخر مباراة لروي هودجسون كمدرب، عندما يواجه فريقه كريستال بالاس نظيره ليفربول في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.